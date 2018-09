Ochladenia budú zatiaľ krátke

Jeseň, akú si želáme. Po prudkom ochladení sa počasie umúdrilo a vo štvrtok i v piatok bolo na juhu aj viac ako dvadsať stupňov. Tento trend síce narušil prechod studeného frontu v noci na sobotu, no bude iba krátkodobý a počasie sa opäť stabilizuje. Najmä v druhej polovici začínajúceho sa týždňa možno opäť očakávať veľmi príjemné jesenné počasie.

Tohtoročný september by mal patriť podľa predbežných ukazovateľov vôbec k najteplejším v histórii meteorologických meraní od roku 1951. Prívlastok nadnormálne teplý mu síce zostane, rekordy však napokon neohrozí. Podľa klimatológa Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave Pavla Faška môže za to až extrémne ochladenie, ktoré prišlo na Slovensko v poslednej septembrovej dekáde.

„September môžeme hodnotiť ako veľmi zvláštny. Najskôr priniesol naozaj veľmi teplé počasie. V Stropkove sme do ostatného štvrtka zaznamenali až šestnásť letných dní, teda o dva viac ako v mimoriadne teplom septembri roku 2016. Na meteorologickej stanici v Prievidzi bolo dokonca dvadsať letných dní, čo je o tri dni viac ako v roku 2009. Ten bol zatiaľ v počte nameraných letných hodnôt vzduchu v septembri na tejto stanici vôbec najteplejší v histórii. Rekordy v počtoch letných dní boli vyrovnané aj v Podhájskej, kde ich bolo tiež dvadsať, a v Košiciach, kde teplomer dosiahol 25 stupňov až 16-krát. Ten košický rekord bol v platnosti od roku 1951,“ sumarizuje Faško.

Na viacerých staniciach sa práve končiaci sa september zaradí z hľadiska priemerných teplôt vzduchu na koniec historickej desiatky od polovice minulého storočia, no v Žihárci napriek ochladeniu na koniec prvej päťky. Práve toto ochladenie bolo také výrazné, že tiež ohrozovalo historické ukazovatele. Prvé mrazy sa objavili v utorok ráno, no tie ešte neboli podľa Faška až také výrazné. Streda ráno 26. septembra, to už bolo niečo iné.

„Na Lomnickom štíte bola v stredu ráno zaznamenaná teplota –8 stupňov, čo je historicky štvrtá najnižšia teplota na Slovensku nameraná v septembri. Chladnejší septembrový deň sa objavil len v rokoch 1972, 1979 a 1995,“ prezradil klimatológ. Faško pripomenul aj ďalšie vysoké mrazy zo stredy rána. Vo výške dva metre nad zemou namerali v Telgárte a na Štrbskom Plese –3, v Mlynkách –4,1 a v Dobroči dokonca –4,6 stupňa. V Telgárte bol prekonaný rekord pre 26. september v minimálnej dennej teplote, ktorý sa viazal na rok 1957.

Dnešné ochladenie spôsobuje studený front od severozápadu, ktorý začal naším územím prechádzať v noci. Podľa Faška spôsobí prechodný pokles teplôt a prinesie aj zrážky a veternejšie počasie. „Zrážky však nebudú nejaké výrazné, pršať by skôr mohlo v severnejšej časti Slovenska. Bude aj fúkať, no nebude to také zlé ako pred týždňom,“ upokojuje klimatológ.

Už v nedeľu má byť krajšie a slnečnejšie počasie a taký bude aj pondelok. V utorok má cez naše územie opäť prejsť front, ktorý prinesie mierne ochladenie, no ani ten nebude mať dlhé trvanie. V druhej polovici nasledujúceho týždňa sa môžeme tešiť na stabilné a aj teplotne príjemné počasie.