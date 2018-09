Pellegrini nevie o tom, že by Fico chcel ísť na Ústavný súd

Premiér Peter Pellegrini (Smer) nevie o tom, že by expremiér a predseda Smeru Robert Fico chcel ísť na Ústavný súd SR. "Nemám informáciu, že by chcel byť členom Ústavného súdu. Ja takúto ambíciu neevidujem," vyhlásil Pellegrini v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Odmietol zároveň, že by sa zmeny v pravidlách výberu ústavných sudcov robili vo Ficov prospech. Pellegrini to povedal v reakcii na otázku moderátora ohľadom návrhu Smeru-SD, aby ústavných sudcov volili poslanci ústavnou väčšinou (90 hlasmi) s tým, že by potom už o sudcoch nerozhodoval prezident SR.

Pellegrinimu sa pozdáva aj aktuálny návrh ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd), aby sa kandidáti na ústavných sudcov volili v parlamente 76 hlasmi a z kandidátov by potom sudcov vyberal prezident SR.

Ak by však došlo k tomu, že by sa malo v parlamente voliť až ústavnou väčšinou, vidí premiér logiku v tom, aby prezident SR z procesu výberu vypadol. „Ak už má kandidát dostať 90 hlasov, stráca sa potreba, aby prezident SR posväcoval týchto kandidátov,“ povedal v diskusii RTVS Sobotné dialógy.

Odmietol, že Smer chce obísť prezidenta Andreja Kisku preto, lebo ten by Roberta Fica na Ústavný súd SR nepustil. „Odmietam, že by sa zmena volieb diala kvôli konkrétnemu človeku a funkcii,“ zdôraznil premiér a odmietol aj reči o „trucpodniku“ voči Kiskovi.