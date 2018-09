Most-Híd chce, aby národnostné súbory boli štátnymi

Národnostné divadlá - Divadlo Romathan (Prešov), Divadlo Thália Színház (Košice), Divadlo Alexandra Duchnoviča (Prešov), Jókaiho divadlo v Komárne / Komáromi Jókai Színház a národnostná hudobná inštitúcia Poddukelský umelecký ľudový súbor (PUĽS, Prešov) by mali prejsť do zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Mali by teda byť štátnymi divadlami a štátnou hudobnou inštitúciou. Navrhujú to poslanci Mosta-Híd v novele zákona o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, ktorú predložili na októbrovú schôdzu.