SaS chce, aby prvé otázky na premiéra na Hodine otázok patrili opozícii

Prvé dve otázky na premiéra v rámci parlamentnej Hodiny otázok by sa mali vyberať iba z otázok položených opozíciou. Členovia vlády by tiež mali dostatočne skoro informovať snemovňu o svojej prípadnej neprítomnosti na Hodine otázok. Navrhujú to poslanci Národnej rady SR za SaS v novele zákona o rokovacom poriadku, ktorú predložili na októbrovú schôdzu.