Chránený Zobor opäť čelí testu - oceľovej rozhľadni

Rozhľadňu chce postaviť majiteľ bojnických kúpeľov Slavomír Eliáš. Stáť má na vrchole Pyramídy, tento kopec je predvrcholom Zobora v pohorí Tribeč a je z neho najkrajší výhľad na mesto. Tridsaťmetrovú vyhliadkovú vežu Eliáš už vybudoval v Bojniciach. Zobor si bol pozrieť osobne, ľudia ho tam videli s diecéznym ekonómom Martinom Štofkom. Jeho zámer pustiť sa do výstavby veľkolepej veže nezmenil ani fakt, že projekt musí prejsť posudzovaním vplyvu na životné prostredie, tzv. štúdiou EIA.

„V prípade veže v Bojniciach nebolo nutné absolvovať proces EIA, ale v prípade Zobora to nutné bude, keďže ide o územie európskeho významu Natura 2000. Keď som sa to dozvedel, nechal som si pár dní na rozmyslenie, ale už som sa rozhodol, že do toho pôjdem aj tak,“ povedal pre denník Pravda Eliáš. O petícii, ktorá sa v Nitre rozbehla proti výstavbe lanovky, vie. „Určite sú niektorí ľudia proti a svoj nesúhlas vyjadrujú petíciou, ale verím tomu, že 98 percent ľudí vyhliadkovú vežu bude chcieť. V Bojniciach je to tiež pekná a navštevovaná stavba, ozdoba Bojníc,“ myslí si podnikateľ.

Bojnická konštrukcia je oceľová, veža má drevenú lávku, je na nej šesťpercentné stúpanie. Súčasťou stavby je tobogan, ktorým sa môžu návštevníci spustiť nadol. Náklady na výstavbu boli 2,12 milióna eur. V budúcnosti chce Eliáš postaviť lanovku, ktorá má viesť k veži z bojnického kúpaliska Čajka.

Ekonóm Nitrianskej diecézy Štofko potvrdil, že sa s podnikateľom niekoľkokrát stretol. „Projekt je veľmi pekný. Detaily sme nepreberali, keďže naše stanovisko a naše podmienky budú dozaista tými najľahšími na splnenie. Či sa bude môcť rozhľadňa realizovať, to, zdá sa, nezáleží ani tak na nás, ale na stanovisku iných orgánov. My nie sme proti. Či bude chcieť pán Eliáš realizovať projekt vyhliadky bez lanovky, to je už otázka skôr pre neho,“ reagoval Štofko a dodal, že bojnický investor sa zaujímal aj o projekt lanovky na Zobor, s ktorým prišlo biskupstvo. Zatiaľ o nej cirkev nerokuje, pretože tento zámer momentálne prechádza procesom EIA. Ten nakoniec určí podmienky, za ktorých tu lanovka môže stáť, alebo stavbu úplne odmietne.

Eliáš priznal, že ak sa mu podarí rozhľadňu nad Nitrou postaviť, pôjde ďalej. „Sú to veci, ktorá jedna k druhej patria, aj lanovka, aj vyhliadka,“ podotkol.

Vedenie mesta Nitra tvrdí, že nevie o plánoch na vyhliadku na Zobore. „V kancelárii primátora neevidujú stretnutie pána Eliáša so zástupcami vedenia mesta Nitra,“ uviedol hovorca mesta Andrej Jančovič.

S podnikateľom však mali schôdzku štátni ochranári. Potvrdil to riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie Radimír Siklienka s tým, že s rozhľadňou nesúhlasia. "Pán Eliáš nás požiadal o stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v stredu 8. augusta na Správe Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. Prezentoval svoj zámer postaviť na vrchole Pyramídy, nie Zobora, v blízkosti telekomunikačného vysielača a budovy bývalej výstupnej stanice lanovky, vyhliadkovú vežu.

Investícia je v štádiu predbežných konzultácií s dotknutými inštitúciami, dokumentácia k tomuto zámeru zatiaľ nebola spracovaná," vysvetlil Siklienka. Ako dodal, podnikateľovi objasnili, že štátna ochrana prírody preferuje zachovanie súčasného stavu s možnosťou využívania už existujúcej infraštruktúry, vrátane vybudovaných turistických chodníkov, náučného chodníka Zoborské vrchy a schválených cyklotrás.

Vyhliadková veža zrejme nezíska podporu ani u obyvateľov. „Chceme mať na Zobore lesopark, alebo lunapark? Budeme bojovať za to, aby Zobor zostal Zoborom takým, akým je a aby sa nezmenil na lunapark,“ povedal hovorca občianskej iniciatívy Nitrianske fórum Peter Mederly. Fórum odmieta, aby sa Zobor či Pyramída výstavbou lanovky alebo rozhľadne zmenili na komerčne využívaný priestor. Mederly pripomenul, že najprv treba spraviť posúdenie vplyvu na životné prostredie a až potom sa uvidí, čo sa bude ďalej diať.

Už proti lanovke sa vlani zdvihla vlna odporu. Pre túto stavbu by padli tri hektáre lesa. Okrem kabínkovej lanovky projekt biskupstva ráta s požičovňou bicyklov, ubytovaním, bežeckými dráhami, parkoviskom a vyhliadkovou terasou. „Základnými podmienkami realizácie od začiatku bolo, že projekt musia chcieť ľudia a mesto Nitra. Takže všetko ostatné je v tejto chvíli menej podstatné,“ odpovedal Štofko na otázku, či na lanovke biskupstvo stále trvá.

Zobor je oblasť so vzácnymi rastlinnými a živočíšnymi druhmi, spadá do chráneného územia európskeho významu s názvom Zobor v sieti európskych významných území NATURA 2000. Tá predstavuje najcennejšie prírodné dedičstvo Európskej únie.