Čaplovič je opäť riaditeľom Vojenského historického ústavu

Plukovník Miloslav Čaplovič je opätovne riaditeľom Vojenského historického ústavu. Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková s tým, že Čaplovič mal iba pozastavený výkon funkcie počas vyšetrovania prípadu zapožičania vyradenej vojenskej techniky ruským motorkárom, známym ako Noční vlci.

Miloslav Čaplovič uzatvoril zmluvu s Múzeom historických vozidiel Trnava, kde je konateľom Jozef Hambálek. Ten vlastní areál v obci Dolná Krupá, kde bola vojenská technika uskladnená. Práve v tomto areáli si zriadil základňu aj ruský motorkársky klub Noční vlci. Šéf motorkárskeho klubu Aleksandr Zaldostanov, známy ako Chirurg, je osobným priateľom ruského prezidenta Vladimíra Putina a vzťahujú sa na neho protiruské sankcie prijaté Európskou úniou, USA a Kanadou.

„Môžeme potvrdiť, že plukovník Miloslav Čaplovič je dnešným dňom opätovne ustanovený do funkcie riaditeľa Vojenského historického ústavu. Od samého začiatku sme tvrdili, že jeho dočasné pozbavenie funkcie je iba na obdobie, kým sa riadne prešetrí prípad prenájmu techniky občianskemu združeniu Múzeum historických vozidiel Trnava. Vzhľadom na závažnosť celej veci sme považovali jeho dočasné pozbavenie funkcie za nástroj, ako vylúčiť čo i len podozrenie z možnosti ovplyvňovať vyšetrovanie príslušnou komisiou. Zdôrazňujeme však, že sme nikdy nespochybnili jeho odborné kvality ako vojenského historika, no ako riaditeľ Vojenského historického ústavu nesie zodpovednosť za majetok štátu, ktorý mu je zverený. V rámci šetrenia sa nepotvrdili dôvody, na základe ktorých by mal byť odvolaný z funkcie natrvalo, a preto bude opätovne riaditeľom Vojenského historického ústavu,“ uviedla pre agentúru SITA Capáková.

Zapožičanú techniku muselo občianske združenie vrátiť a fyzicky tak urobilo ešte v priebehu júla a augusta tohto roka. Klub Noční vlci je známy ruským nacionalizmom a otvorene podporoval napríklad anexiu Krymu Ruskom a následné proruské povstanie na východe Ukrajiny. Jeho členovia sa hlásia k pravoslávnej viere, čo ich podľa vlastných slov odlišuje od ostatných motorkárskych klubov, ktoré sú zapletené v kriminálnych aktivitách.