Ivor: Úlohu v prípade vraždy Jána Kuciaka zohrajú aj obhajcovia

Obvinení sú vo väzbe, čo bude teraz vo vyšetrovaní nasledovať?

Nasledujúca fáza vyšetrovania bude spočívať v zbieraní a zhromažďovaní ďalších dôkazov, ktoré vyplynuli z výpovedí či plánov vyšetrovania a preukazovania jednotlivých verzií. Bude treba ustáliť mieru zavinenia a zodpovednosti jednotlivých osôb. Vyšetrovatelia majú viac možností, ako viesť výsluchy. Budú sa pýtať na ďalšie dôkazy a zisťovať verzie obvinených a konfrontovať ich s dôkazmi, ktoré získali aj z predchádzajúcich výpovedí. V prípade, že sa budú výpovede zásadne líšiť, namieste budú konfrontácie medzi samotnými obvinenými. Obvinený má právo nevypovedať či klamať, ale musí si uvedomiť, že ak nebude spolupracovať on, môže spolupracovať niekto iný a jeho výpoveď už potom nemusí mať takú cenu.

Sú náznaky, že existuje iný hlavný objednávateľ?

Zadržanie podozrivých malo nejakú organizáciu a postupnosť zadržania jednotlivých osôb musela byť naplánovaná. Fakt, že tam bol zhruba jednodňový časový rozdiel, smeruje k tomu, že boli použité ďalšie vyšetrovacie či operatívno-taktické úkony ako sledovanie, či odpočúvanie. Určite je veľmi pravdepodobné, že tento spôsob smeroval k odhaleniu ďalšej osoby. Zdá sa, že bolo regionálne, lokálne alebo osobné prepojenie medzi týmito osobami. To ale nič nehovorí o hlavnom objednávateľovi. Je málo pravdepodobné, že to bola tá žena. Je vysoko pravdepodobné, že bude odhalený aj ďalší článok reťaze.

Jej obvinenie by potom bolo preklasifikované?

Samozrejme, že klasifikácia sa môže v priebehu vyšetrovania zmeniť. Byť účastníkom vraždy nie je lepšia pozícia ako byť vykonávateľom, lebo môžu byť potrestaní rovnakým trestom. Rozdiel sa zohľadňuje na hlavnom pojednávaní. Súd môže zohľadniť skutočnosť, ako sa kto podieľal na organizovaní, plánovaní a vykonaní trestného činu. Najlepšou možnosťou obvinenej by bolo dohodnúť sa s prokurátorom a ukázať na skutočného objednávateľa.

Prokurátor naznačil, že jedna osoba je ochotná spolupracovať. Čo presne spolupráca v podobných prípadoch znamená?

Ochotou spolupracovať sa myslí najmä to, že sa prizná k spáchanému skutku, bude o ňom hovoriť, opíše jeho priebeh, prípravu, účasť jednotlivých osôb na trestnom čine a prípadne poskytne ďalšie dôkazy. Napríklad povie, kde je zbraň ukrytá, či kde bola zlikvidovaná alebo zakopaná. U obvinených, ktorým hrozí najzávažnejší druh trestu, teda doživotie, je úplne logické a racionálne uvažovať o možnosti spolupráce, ktorou si síce môžu zabezpečiť stále iba nepodmienečný trest, ale vyhnú sa doživotiu.

Je teda možné, že dohodnúť sa budú chcieť aj iní?

Obvinení sú v absolútnej izolácii a nemôžu sa dohovárať a nejakým spôsobom sa vzájomne ovplyvňovať. Určite bude zohrávať úlohu pozícia jednotlivých obhajcov, s ktorým sa môže obvinený rozprávať osamote. Obhajca zverencovi môže otvorene povedať, čo je pre neho najvýhodnejšie. Právny zástupca má právo nahliadnuť do spisu a môže klientovi vysvetliť, aká je dôkazná situácia a aký má na to názor. V tomto zmysle preto nie je vylúčené, že viacerí využijú radu obhajcu ku spolupráci. O možnej dohode ale nakoniec rozhodne prokurátor, ktorý posúdi, či táto spolupráca prispela k objasneniu prípadu. Keď si niekto začne situáciu uvedomovať až v závere, prokurátor môže toto priznanie posúdiť vzhľadom k ďalším dôkazom ako nevýznamné, dohodu mu už neponúkne.

Aké výhody môže spolupracujúci získať?

Záleží to od inštitútu, ktorý sa použije. Podmienečné zastavenie trestného stíhania je najsilnejšou zbraňou na presvedčenie k spolupráci. V prípade dvojnásobnej vraždy ale nebude prichádzať do úvahy. Ako reálne by som vidiel dohodu o vine a treste. Tak sa spodná hranica môže posunúť až o jednu tretinu. Najmä pri doživotných trestoch je to dosť významné. Sú to síce dlhoročné tresty, ale nie doživotie.