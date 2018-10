Dvaja policajti dosvedčili únos Vietnamca

Dvaja policajti, ktorí boli na letisku dosvedčili, že zrejme boli svedkami únosu. Počas svojej výpovede potvrdili, že videli ako Vietnamca násilím odvliekli do vládneho lietadla Slovenskej republiky. Informácie priniesol Denník N.

Vypočúvaním si prešli už takmer všetci policajti a členovia ochranky, ktorí sa minulý rok nachádzali na mieste činu, no väčšina z nich si spomínané udalosti podľa vlastných slov nepamätá. Výsluchu sa podrobil aj zástupca pasovej kontroly na letisku, ktorý mal na starosti kontrolu dokladov. Podľa jeho slov všetky pasy pochádzali z Vietnamskej socialistickej republiky a žiaden nebol vydaný na Slovensku.

Thanh býval manažérom štátnej ropnej spoločnosti PetroVietnam. V Nemecku usiloval o azyl, vlani 23. júla bol ale v centre Berlína unesený. Podľa niektorých médií bol Thanh do Vietnamu zavlečený cez Slovensko za účasti vládneho špeciálu. Slovenská vláda pred časom odmietla, že by bola do akcie vedome zapojená.