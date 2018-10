Niektoré sestry si od budúceho roka prilepšia o 130 eur

Od budúceho roka si zdravotné sestry aj sanitári finančne polepšia. Na svojich výplatných páskach by si mohli nájsť o 100 až 130 eur viac. Sľubuje to ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smeru). Dohodla sa na tom spolu s ministrom financií Petrom Kažimírom (Smer) v rámci diskusií o rozpočte na budúci rok. Na platy rezort dostane od štátu 200 mil. eur navyše. Komora sestier uviedla, že tomu uverí, až keď zdravotníčky uvidia výplaty na účtoch. Odborárky sa tešia, že ich volanie po zlepšení miezd bolo konečne vypočuté.

Podľa ministerky Kalavskej dôjde od januára budúceho roka k 10-percentnému navýšeniu miezd hlavne stredného zdravotníckeho personálu, to znamená pre sestry, pôrodné asistentky a sanitárov. O 16 percent si prilepšia sestry so špecializáciou. „Ak to rozmeníme na drobné, tak sestre špecialistke by na výplatnej páske od prvého januára v čistom mala pribudnúť suma od 100 do 130 eur,“ povedala Kalavská.

Celkovo pôjde podľa nej na platy na budúci rok viac o 200 mil. eur. Túto sumu vybojovala s ministrom financií Petrom Kažimírom. „Išlo o dlhodobé rokovania a budeme v nich, čo sa týka miezd, ešte pokračovať,“ poznamenala s tým, že so sumou je spokojná.

Navýšenie bude platiť pre sestry vo všetkých nemocniciach. Rozpočet počíta, že zvýšené mzdy budú mať tiež sestry pracujúce v ambulanciách. Dôvodom takého kroku je podľa Kalavskej stabilizácia zdravotníckeho personálu. „Myslím si, že sa nám to týmto rozpočtom podarilo,“ doplnila. Peniaze na mzdy pôjdu do nemocníc cez zdravotné poisťovne a úpravou zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Podľa ministra financií Kažimíra na budúci rok zdravotníctvo dostane najviac peňazí v celej jeho histórii. „Po prvýkrát bude mať k dispozícii 5,2 mld. eur. Ide o historicky najvyšší medziročný rast výdavkov,“ priblížil Kažimír. Peniaze podľa neho majú smerovať k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti. „Chceme pokračovať aj v zefektívňovaní celkového systému,“ poznamenal minister. Okrem zvyšovania platov sa prostriedky majú použiť na rekonštrukciu nemocníc, lepšie vybavenie, obnovu prístrojov a na preventívne programy. V rozpočte počítali s upravením financovania pohotovostných ambulancií, urgentných príjmov a záchrannej zdravotnej služby.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si myslí, že riešenie nedostatku sestier zvýšením platov prišlo päť minút po dvanástej. „Každý rast mzdy vítame, tomuto kroku však uveríme, až keď tieto peniaze sestry uvidia na vlastných účtoch,“ reagoval riaditeľ kancelárie komory Milan Laurinc. Takisto podľa neho nie je jasné, či sa prilepšenie dotkne všetkých sestier, alebo len nemocničných, či bude nárast platov rozdelený na etapy, a zaujíma ho aj kľúč, podľa ktorého ministerstvo rast miezd pripravilo.

Podľa Laurinca čas ukáže, či to skutočne zastaví odlev sestier. „Aby sa sestrám oplatilo na Slovensku pracovať a žiť, mali by mať hrubú mzdu na úrovni 1 600 eur, bez započítania nadčasových hodín,“ doplnil Laurinc.

Stavy sestier sú poddimenzované

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek pozitívne prijalo informáciu o zvýšení tarifných platov. Každú zmenu, ktorá zlepšuje platové ohodnotenie sestier a pôrodných asistentiek odborárky, vítajú. „Sme radi, že naše dlhoročné volanie po zlepšení platov v zdravotníctve bolo konečne vypočuté a začíname proces, na konci ktorého sestry a pôrodné asistentky nebudú musieť odchádzať do zahraničia, či za montážny pás,“ uviedla predsedníčka sesterských odborov Monika Kavecká, ktorá dúfa, že nejde o posledné prilepšenie, keďže iné odvetvia hospodárstva či zahraničie sú pre našich zdravotníckych pracovníkov stále veľkým lákadlom.

Situácia sestier je podľa odborového združenia neudržateľná, ich stavy sú poddimenzované, sestry preťažené. V nemocniciach pri pacientoch ich chýbajú tisíce, priemerný vek sestry je okolo 50 rokov a mnohé sú pred dôchodkom. Štatistiky OECD podľa Kaveckej uvádzajú, že počet zdravotných sestier sa znižuje. Od roku 2000 do roku 2016 klesol z 7,44 na 5,74 sestry na tisíc obyvateľov. „Slovensko patrí medzi krajiny s najnižším počtom sestier na tisíc obyvateľov,“ doplnila predsedníčka odborov. Na Slovensku sa za toto obdobie zredukovali počty z 40 077 na 31-tisíc.

Prezident Slovenskej asociácie nemocníc Marián Petko vypočítal, že ich nemocnice združené v asociácii by potrebovali na platy minimálne 65 miliónov eur navyše. „Sú v tom započítané mzdový automat, dovolenky, sociálny balíček číslo dva aj desaťpercentné navyšovanie platov pre sestry a pôrodné asistentky,“ vymenoval Petko. Asociácia podľa Petka nevedela o 16-percentnom raste pre sestry špecialistky. „Niekde som sa dočítal, že mzdy majú byť vyššie, s takým navýšením sme nepočítali, nemáme to prepočítané,“ poznamenal Petko a dodal, že politici každý týždeň ťahajú iné sumy. Nemocnice takisto nerátali so zvýšením miezd pre zdravotníckych asistentov.