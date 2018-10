Lajčák a Danko by sa v druhom kole pobili o post prezidenta, ukázal prieskum

Ak by sa voľby konali v septembri, ľudia by najviac volili ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, získal by 26 percent. Za ním by nasledoval predseda parlamentu Andrej Danko (12,3 percenta) a Robert Mistrík (9,5 percenta). Vyplýva to z prieskumu, ktorý na vzorke 1015 respondentov robila agentúra Focus 18. až 25. septembra. Prezidentské voľby budú na jar, oficiálni kandidáti ešte nie sú známi.

Problémom však je, že Danko svoju kandidatúru vylúčil a rovnako aj Lajčák, ktorý tak urobil viackrát a aj v rozhovore pre Pravdu.

O tom, že sa šéf parlamentu bude uchádzať o prezidentský post, napísal na sociálnej sieti aj líder hnutia OĽaNO Igor Matovič. Dankov hovorca Tomáš Kostelník to však odmieta. „Vyjadroval sa k tomu už veľakrát. Nechystá sa kandidovať, neplánuje byť kandidátom na prezidenta. Otázka prezidentského kandidáta za stranu SNS je stále otvorená,“ upresnil hovorca. Podľa jeho slov sa národniari nebudú so zverejnením mena ponáhľať, nemusia totiž zbierať podpisy občanov.

Šesť z 10 voličov by šlo k urnám

Ďalší v poradí by skončil sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin s 9,1 percenta, piaty by bol Marian Kotleba (8,7 percenta) a za ním nasledujú predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár a šéfka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová. Obaja by získali zhodne po 7,9 percenta hlasov. Len 5,2 percenta opýtaných by volilo Zuzanu Čaputovú.

61,3% respondentov je rozhodnutých ísť voliť. 29,7% odpovedalo neviem a 9,0% respondentov uviedlo, že by voliť nešlo.

Prezidentské voľby budú na jar budúceho roka. Viacerí z uvedeného zoznamu už oznámili kandidatúru a zbierajú podpisy. Termín volieb ešte určený nie je a nie sú známi ani všetci kandidáti. Na kandidatúru musia kandidáti splniť viacero podmienok vrátane veku a vyzbieraných podpisov (buď 15 poslaneckých, alebo 15.000 občian­skych).