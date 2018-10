Prokuratúra dala pokyn na začatie trestného stíhania v kauze uneseného Vietnamca

Prípad na slovenskej strane dozoruje práve Krajská prokuratúra v Bratislave, na prácu vyšetrovateľov dohliadajú traja prokurátori. Podľa ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer) by mohli byť výsledky z nemeckej strany známe do niekoľkých týždňov. Saková to povedala po návšteve Berlína a stretnutí s nemeckým kolegom. Vietnamec bol údajne unesený ešte počas minulého leta pomocou slovenského vládneho špeciálu. Vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák (Smer) akúkoľvek úmyselnú účasť Slovenska odmieta.

„Na základe výsledkov doposiaľ vykonaných výsluchov vyšetrovateľ Ministerstva vnútra SR, Sekcie kontroly a inšpekčnej služby úradu inšpekčnej služby odboru boja proti korupcii a organizovanej kriminalite konajúci vo veci dňa 28. septembra 2018 uznesením odmietol časť trestného oznámenia novinárky Moniky T. a Ivana M. vo veci podozrenia zo spáchania prečinov zneužívania právomoci verejného činiteľa a falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky, ktoré bolo dňa 1. októbra 2018 spoločne so spisovým materiálom doručené Krajskej prokuratúre Bratislava,“ doplnil Šúrek.

Kauzu údajného únosu od 3. augusta tohto roka vyšetrujú slovenské orgány činné v trestnom konaní po tom, ako podala novinárka Denníka N trestné oznámenie. Na prípade spolupracuje aj Generálna prokuratúra SR spoločne s nemeckými a českými kolegami. Podľa jej šéfa Jaromíra Čižnára zatiaľ nie je zrejmé, aké informácie sa potvrdia či vyvrátia.

Či bolo Slovensko zapojené do únosu vedome, alebo nevedome, nie je známe

V čase údajného únosu Vietnamca slovenským vládnym špeciálom šéfoval rezortu vnútra Robert Kaliňák (Smer), ktorý akékoľvek zapojenie Slovenskej republiky odmieta. Informácie o tom, že Slovensko bolo zapojené do únosu boli publikované ešte počas uplynulého letas tým, že informácie zverejnil nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Podľa denníka už nemeckí vyšetrovatelia nepochybujú o tom, že na únos vietnamského občana bol použitý slovenský vládny špeciál. Slovenský rezort vnútra v žiadosti o prelet ponad Poľsko uviedol, že na palube lietadla bude aj minister Robert Kaliňák, ktorý však z Bratislavy neodletel. V slovenskom lietadle tak bola iba oficiálna vietnamská delegácia. Tieto informácie potvrdilo aj slovenské ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Politická opozícia v tejto súvislosti zvolala aj zasadnutie mimoriadnych parlamentných výborov, po ktorých stále nie sú známe konkrétne informácie o tom, či slovenská strana participovala na únose vedome, alebo nevedome.

V Nemecku žiadal Trinh Xuan Than o politický azyl, pričom v domovskej krajine čelil obvineniam z korupcie. Denník Frankfurter Allgemeine Zeitung napísal, že auto s únoscami podľa GPS súradníc parkovalo pri vládnom hoteli Bôrik v Bratislave. Bolo to v čase, keď sa tam vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák stretol s vietnamským ministrom. Slovenská strana vietnamským partnerom požičala vládny špeciál na prepravu z Prahy do Bratislavy a z Bratislavy do Moskvy. Trinh Xuan Thanha vo Vietname následne odsúdili na dva doživotné tresty.