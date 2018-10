Slovensko zvažuje prijatie desiatich sýrskych sirôt, SNS nesúhlasí

„Dobrovoľným príspevkom Slovenskej republiky by bolo aj prijatie desiatich sýrskych sirôt. Je však potrebné uviesť, že v tejto veci len začínajú konzultácie a vykonáva sa analýza situácie, na základe ktorých vláda zaujme postoj,“ uviedol Gandel.

SNS je znepokojená kampaňou za prijatie sirôt

Slovenská národná strana (SNS) považuje za nepochopiteľné, ak sa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) namiesto informovania verejnosti o medzinárodnej pomoci Slovenska, či množstve finančných prostriedkov vložených do medzinárodného systému humanitárnej a rozvojovej pomoci, zaoberá pochybnými, nesystémovými a nemiestnymi úvahami" o tom, koľko detí by mohlo Slovensko Sýrii „odcudziť“ pod zámienkou humanitárnej pomoci. Informovala o tom riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.

„Slovenská národná strana je znepokojená emotívne formulovanou kampaňou mimovládnych organizácií, mainstreamových médií a opozičnej SaS postavenou na nástrojoch brutálneho citového vydierania, ktorého cieľom je vyvolať v povedomí verejnosti naliehavý pocit morálnej povinnosti prijať na Slovensko takzvané sýrske siroty,“ uviedla strana v stanovisku.

Na riešenie súčasnej migračnej krízy už vláda podľa SNS vyčlenila napríklad tri milióny eur pre Regionálny zverenecký fond EÚ v reakcii na krízu v Sýrii, 1,7 milióna eur na ďalšie príspevky pre fondy a programy OSN podieľajúce sa na riešení humanitárnych aspektov migračnej krízy, ale aj 600-tisíc eur na podporu prevencie konfliktov a 550-tisíc eur do Fondu na budovanie mieru. „Z informácie Európskeho komisára pre migráciu Avramopulosa vyplynulo, že SR prispela už aj štátom EÚ na riešenie ich problémov s migráciou sumou viac ako 10 miliónov eur,“ doplnili národniari.

SNS tvrdí, že v dôsledku angažovanosti SR v medzinárodných inštitúciách a silnej podpore systémových opatrení pomoci utečencom patrí Slovensko v pomere k príjmom občanov, spolu s ďalšími krajinami EÚ k najštedrejším darcom pre utečencov. Pomoc Sýrčanom podľa strany národniarov ďaleko presahuje výšku pomoci občanov Saudskej Arábie, Kuvajtu či USA.

Pellegrini: Slovensko nebude nesolidárne

Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer) sa cez víkend v RTVS vyjadril, že Slovensko nebude nesolidárne. V prípade potreby by sa o tieto deti umiestnené v Grécku vedelo Slovensko postarať, nie však v zariadeniach pre utečencov, ale v detských domovoch. Požiadal o čas na posúdenie možností a kapacít, o veci sa chce poradiť aj so šéfom diplomacie Miroslavom Lajčákom (nominant Smeru). Prijatie sýrskych sirôt by bolo podľa MZVaEZ dobrovoľným príspevkom SR, pričiom takéto riešenia Slovensko dlhodobo presadzuje. Predstavitelia opozičnej strany SaS tvrdia, že Slovensko je dostatočne bohatá krajina po materiálnej aj citovej stránke na to, aby prijalo sýrske siroty.

Slovensko sa počas migračnej krízy stalo jedným z najväčších kritikov úniových kvót na prerozdeľovanie migrantov, pre ktoré tiež podalo žalobu na súd EÚ. Svoj postoj ku kvótam vláda nezmenila ani po tom, čo úniový súd žalobu v tejto záležitosti zamietol.

Slovensko dlhodobo presadzuje názor, že každá krajina by mala sama rozhodovať o podobe svojho príspevku k riešeniu migrácie. Po vypuknutí migračnej krízy v EÚ pred tromi rokmi Slovensko na svojom území napríklad dočasne ubytovalo stovky migrantov, ktorí požiadali o azyl v susednom Rakúsku. Slovensko tiež poskytlo azyl 149 asýrskym kresťanom z Iraku, z ktorých časť sa medzitým vrátila do vlasti.