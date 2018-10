Akú úlohu zohral v prípade vraždy Jána Kuciaka Marian Kočner?

Meno tlmočníčky sa začalo spájať s podnikateľom Marianom Kočnerom, ktorý od konca júna sedí vo väzbe pre podozrenie z falšovania zmeniek. Pre podnikateľa, ktorý sa v minulosti vyhrážal Kuciakovi, mala tlmočiť z taliančiny, Kočner mal byť údajne krstným otcom jej dcéry. Ten to prostredníctvom svojho advokáta Martina Pohoveja poprel.

„Môj klient vyhlasuje, že ako krstný otec je uvedený len na dvoch krstných listoch. Obe deti sú mužského pohlavia a dnes majú viac ako 30 rokov. Ďalej vyhlasuje, že nikdy nevyužil žiadne tlmočnícke služby do talianskeho jazyka, nikdy nezamestnával žiadnu tlmočníčku ani tlmočníka. Taktiež nikdy neobchodoval so žiadnymi talianskymi firmami. V meste Komárno bol len raz v živote, a to pred rokom 1989,“ uviedol Pohovej. Podľa informácií portálu Glob.sk Kočnera mali včera previezť z Justičného paláca v Bratislave do leopoldovskej väznice, má vraj byť obvinený v súvislosti s touto dvojnásobnou vraždou.

Alena Zs. mala za vraždu vyplatiť 50-tisíc eur a 20-tisíc eur odpustiť z dlhu. Stále však nie je známy motív a ani to, odkiaľ peniaze vzala. Podľa obchodného registra bola síce v troch firmách, ktoré ovládali talianski občania. V súčasnosti však v žiadnej nefiguruje, v zdravotnej poisťovni mala k minulému mesiacu dlh za viac ako 300 eur.

V podnikaní sa zrejme nedarí ani Zoltánovi A., cez ktorého mala tlmočníčka objednať úkladnú vraždu. K včerajšiemu dňu mal v Sociálnej poisťovni dlh okolo 5 700 eur, na konci leta dlhoval na daniach dokonca viac ako milión eur. Dlžný mal byť aj obvinenej Alene Zs. Podľa dostupných informácii Zoltán ako jediný spolupracuje.

Vykonávateľom vraždy mal byť bývalý policajt Tomáš Sz. z Kolárova. Potvrdzovať to okrem iného má aj náboj s individuálnymi zhodami po zásobníku použitom pri vražde. Jeho advokátka Ivana Kochanská obhajobnú stratégiu neprezradila a nechcela ani naznačiť, či svojmu klientovi pod váhou „veľmi silných dôkazov“, o ktorých hovoril generálny prokurátor Jaromír Čižnár, odporučí spoluprácu s vyšetrovateľmi. „V tomto štádiu to neviem povedať a ani klient mi nedovolil poskytovať také informácie,“ reagovala advokátka pre Pravdu.

Pri vykonaní vraždy mal expolicajtovi asistovať jeho bratranec Miroslav M., ktorý v minulosti pôsobil v armáde. Podľa polície mu robil šoféra. Ani jeho obhajca nechcel povedať, či bude klientovi odporúčať dohodu s prokurátorom. „Ani k skutkovému ani procesnému stavu sa vyjadrovať nebudem,“ povedal advokát Martin Endrödy.

Spolupráca obvinených s vyšetrovateľmi im nezaručí zrušenie obvinenia, môžu však vyjednať nižší trest ako doživotie.

Na doterajšie výsledky vyšetrovania kauzy, ktorá spôsobila politické zemetrasenie, zareagovala najsilnejšia parlamentná strana Smer. Podľa nej verzia, že za vraždou stála talianska mafia prepojená na Úrad vlády, bola falošným obvinením. „Bolo úmyselne zneužité na pokus zmeniť mocenské pomery na Slovensku a zosadiť vládu mimo štandardných demokratických pravidiel,“ vyhlásil predseda strany Robert Fico. Podľa neho pri tomto pokuse boli zneužití aj ľudia v uliciach a úlohu v tom zohral prezident Andrej Kiska, opozícia, niektoré médiá a mimovládne organizácie financované zo zahraničia.