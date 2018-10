Saková si nemyslí, že Fico má prístup k spisu vraždy Kuciaka

Ministerka vnútra Denisa Saková ani minister hospodárstva Peter Žiga (obaja Smer) nevedia, odkiaľ má predseda koaličného Smeru Robert Fico informáciu o vylúčení talianskej stopy v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Povedali to pred rokovaním vlády v obci Ploské v okrese Košice-okolie.

Saková si nemyslí, že by mal Fico prístup k vyšetrovaciemu spisu. „To si nemyslím, ale presne sa musíte spýtať pána predsedu, odkiaľ tie informácie mal. Ja nemám žiadne informácie, čo sa týka spisu. Som len pravidelne informovaná o stave vyšetrovania, nie o procesnej stránke vyšetrovania. Skutočne poznám len tie informácie, ktoré podáva generálna prokuratúra oficiálne, pretože moje pôsobenie a moja pozícia nie je orgán činný v trestnom konaní,“ uviedla Saková.

„Neviem, musíte sa opýtať predsedu. Vnímal som to tak, že zatiaľ sa nespomínali žiadni podobní páchatelia a páchatelia, ktorí sú identifikovaní, nepoukazujú, že by táto stopa bola, takže predpokladám, že z toho predseda vychádzal,“ dodal Žiga.

Pellegrini hovoril o kontexte

O prípade má len informácie z médií. „Nemám prehľad o tom, v akom stave je vyšetrovanie, ani nič. Mám len mediálne informácie, ktoré zrejme máte aj vy, takže ja sa k tomu nemám viac čo vyjadrovať. Keď som to správne pochopil, tak zatiaľ vyšetrovanie nepoukazuje na to, že by tam bola nejaká talianska stopa, respektíve talianska stopa vedúca smerom k východnému Slovensku a k úradu vlády,“ povedal Žiga.

„Pokiaľ viem, tak pán predseda strany povedal, že je vylúčená verzia talianskej mafie na úrad vlády. Myslím, že dôležitý je celý kontext tej vety,“ odpovedal premiér Peter Pellegrini (Smer) na novinársku otázku.

V utorkovom vyhlásení Smeru jeho predseda Robert Fico povedal, že doterajšie výsledky vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vylúčili verziu, že za dvojnásobnou úkladnou vraždou mala byť talianska mafia prepojená na Úrad vlády SR. Ficova vláda skončila po Kuciakovej vražde a podozreniach, že jemu blízki ľudia majú prepojenia na taliansku mafiu. Neodpovedal, odkiaľ vie, že talianska stopa bola vo vyšetrovaní vylúčená.

Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Dvojicu mladých ľudí zavraždili 21. februára v ich dome vo Veľkej Mači výstrelmi z pištole kalibru 9 mm. Za jeho vraždu zaplatil objednávateľ minimálne 70.000 eur. Objednávku na Kuciakovu likvidáciu mala vyplatiť obvinená Alena Zs. Odkiaľ dostala zákazku, polícia ďalej rieši. Obvinení sú aj Tomáš Sz., Miroslav M., Zoltán A. Podľa prokuratúry nie je vylúčené, že môžu pribudnúť ďalší obvinení.