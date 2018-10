Záhadné manévre okolo Mariana Kočnera

Kočnera poslal Najvyšší súd do väzby v júni

Autor: Pravda , Ivan Majerský

Má kontroverzný podnikateľ Marian Kočner niečo spoločné s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej? Jeho meno s touto kauzou spája osoba tlmočníčky, ktorá bola obvinená z objednania vraždy. Ešte väčšie dohady okolo tohto muža vyvolal jeho náhly presun z väzby v bratislavskom Justičnom paláci do väznice v Leopoldove, ku ktorému došlo tento utorok večer.

Prokuratúra mlčí, minimum informácií dostali aj Kočnerovi právni zástupcovia. Podnikateľ je väzobne stíhaný od konca júna, obvinený je z falšovania zmeniek.

Kočner sa do väzby dostal pre podozrenie, že sfalšoval miliónové zmenky. Viac ako tri mesiace strávil v ústave na výkon väzby v Justičnom paláci v Bratislave. Začiatkom tohto týždňa ho však previezli do Leopoldova, dôvod nie je známy.

„Vzhľadom na súčasné procesné štádium trestného konania nebudeme poskytovať bližšie informácie o jednotlivých postupoch a úkonoch v trestnom konaní, aby sme nezmarili alebo nesťažili vyšetrovanie,“ reagovala stručne hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

Kočnerov „zmenkový“ prípad dozoruje prokurátor Ján Šanta. Nie je známe, či práve on dal pokyn na presun. Dnes sa nám s ním nepodarilo spojiť.

Kočner v hľadáčiku?

Kočnerovo meno sa v súvislosti s dvojnásobnou vraždou objavilo po tom, čo polícia zadržala a obvinila štyroch podozrivých. Jedna z nich tlmočníčka Alena Zs., ktorá mala tento zločin objednať, sa mala s Kočnerom poznať. Správy o tom, že mal byť krstným otcom Aleninej dcéry, Kočner prostredníctvom svojho právneho zástupcu poprel. Nepoprel však informáciu, že tlmočníčku pozná.

Túto ženu vinia z toho, že zaplatila za Kuciakovu vraždu 50-tisíc eur v hotovosti a 20-tisíc eur ako odpustenie dlhu. „Je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že práve ona vyplatila peniaze. Ale odkiaľ ich mala, to je ďalšia otázka,“ naznačil dozorujúci prokurátor ešte v pondelok, že Alena zrejme nebola strojcom úkladnej vraždy a na konci reťaze stál ešte niekto ďalší. Prokuratúra odmietla komentovať, či má v tejto súvislosti v hľadáčiku práve Kočnera.

Podľa informácií z viacerých zdrojov blízkych polícii nie je vylúčené, že orgány činné v trestnom konaní chystajú pre podnikateľa obvinenie v kauze vraždy. Kedy by sa tak malo stať, nie je jasné. Hovorkyňa špeciálnej prokuratúry Tökölyová dnes uviedla, že na počte obvinených v prípade úkladnej vraždy sa zatiaľ nič nezmenilo, stále sú to štyri osoby.

Jeden z Kočnerových právnych zástupcov Michal Mandzák pre Pravdu povedal, že informáciu o možnom obvinení svojho klienta z úkladnej vraždy nemá, podľa neho „je to nezmysel“. Zároveň nám potvrdil, že ani on sám nevie, prečo jeho klienta previezli do Leopoldova.

„Mal som len informáciu o tom, že je premiestňovaný, ale neviem prečo. Písali sme ešte v utorok priamo dozorovému prokurátorovi na jeho oficiálny prokurátorský e-mail, aby nám uviedol, kde sa momentálne klient nachádza. Doteraz oficiálne neviem ani to, do ktorého ústavu na výkon väzby ho premiestnili,“ povedal ešte v stredu ráno Mandzák, ktorý ani neskôr popoludní nemal od prokurátora žiadnu odpoveď, v kontakte nie je ani s Kočnerom. „Štandardné to podľa mňa nie je, lebo tú väzbu založil Najvyšší súd v Bratislave, ale obvinením disponuje prokurátor, preto má aj právomoc ho presunúť. Ja ale k tomu nevidím žiadne dôvody,“ tvrdil Mandzák.

Kuciak písal o Kočnerovi často

Zavraždený novinár Ján Kuciak písal o Kočnerových kauzách pomerne často, väčšina jeho posledných článkov je práve o kontroverznom podnikateľovi. Zaoberal sa napríklad špekulatívnymi prevodmi hotelov na Donovaloch či sporom s televíziou Markíza. Mladý novinár podal ešte počas svojho života na podnikateľa trestné oznámenie pre nebezpečné vyhrážanie. Dôvodom bol telefonát, v ktorom Kočner Kuciakovi povedal, že bude naňho a jeho rodinu zhromažďovať informácie, a ak nájde nejakú „špinu“, zverejní ju.

Polícia trestné oznámenie odmietla bez toho, aby podnikateľa vôbec vypočula. Urobila tak až po Kuciakovej smrti, keď na pokyn generálneho prokurátora trestné oznámenie opäť preverila. Aj v tomto prípade však bolo napokon odmietnuté.

Kočner nemal konflikty len s Kuciakom, svojím nenávistným postojom k novinárom je známy už dlho. V júni založil na sociálnej sieti stránku Na pranieri, ktorou útočil na redaktorov rôznych médií, vo videách rozoberal najmä ich súkromný život. Stránka fungovala iba krátko, keďže len niekoľko týždňov po jej spustení putoval podnikateľ do väzby. Odvtedy prestali nové videá pribúdať a aktuálne zmizla z Facebooku celá stránka.

Údajný strelec „sedí“ v Žiline

Štyri osoby, ktoré sú zatiaľ v prípade úkladnej vraždy novinára a jeho partnerky obvinené, sú podľa našich informácií rozmiestnené v rôznych ústavoch na výkon väzby. Tomáš Sz., ktorý mal na Jána a Martinu strieľať, by mal „sedieť“ v Žiline.

Hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu Katarína Kudjaková pre Pravdu potvrdila, že Alene Zs. bol sudcom pre prípravné konanie ustanovený obhajca zo zoznamu ex offo Slovenskej advokátskej komory. Znamená to, že sama vlastného advokáta nemala, súd jej preto obhajcu pridelil.

Sudca pre prípravné konanie zo Špecializovaného trestného súdu Roman Púchovský rozhodol o väzbe obvinených v nedeľu. Bezprostredne po rozhodnutí podali Tomáš Sz., Miroslav M. a Alena Zs. proti väzbe sťažnosť. O týchto sťažnostiach bude rozhodovať Najvyšší súd. Zatiaľ nie je známe, kedy sa tak stane. Podľa TASR by to malo byť v najbližších dňoch.

Zoltán A., ktorý mal byť pri čine sprostredkovateľom, sťažnosť nepodal a ako jediný spolupracuje s políciou. „Tento obvinený si zrejme vyhodnotil rozsah poznatkov svedčiacich proti nemu a rozhodol sa akceptovať situáciu, v ktorej sa ocitol, preto bol aj ústretovejší vo vzťahu k orgánom činným v trestnom konaní,“ prezradil v pondelok dozorujúci prokurátor.