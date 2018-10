Premiér Pellegrini v TV Pravda pripustil odchod Kažimíra

Pravda predstavuje svoj nový projekt TV Pravda a prvým hosťom v televíznej diskusii Ide o Pravdu, ktorú moderovala skúsená novinárka Zuzana Martináková, je premiér Peter Pellegrini. Pellegrini po prvý raz, a to na pôde Pravdy, verejne vyhlásil, že na pozícii ministra financií v jeho vláde možno dôjde k výmene.

„Môžem potvrdiť, že v prípade, že by malo dôjsť k zmene na poste guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS), tak pán podpredseda vlády a minister financií by určite mal ambíciu zúčastniť sa súboja o takýto post. To je pravda. O tom sa veľa špekuluje a ja to môžem takto oficiálne potvrdiť,“ povedal Pellegrini. Nevylúčil, že k tejto zmene by mohlo dôjsť ešte do konca tohto roka. „Otázka je, aký plán so svojím životom a kariérou má terajší pán guvernér NBS, pretože od neho všetko závisí. V prípade, že by pán Makúch urobil nejakú zmenu vo svojom pôsobení, tak potom môžeme hovoriť o týchto otázkach,“ vyhlásil premiér.

O budúcom prezidentovi má premiér jasno, hoci sa Smer so zverejnením svojho kandidáta neponáhľa. Urobiť tak mal do konca septembra. Podľa Pellegriniho sa však netreba zamerať na termín, kedy oznámia meno, ale na kvalitu kandidáta. Predseda vlády chce, aby ním bol Miroslav Lajčák.

Pozrite si prvé vydanie relácie Ide o Pravdu s premiérom Petrom Pellegrinim.