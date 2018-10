Splnený sľub - TV Pravda štartuje

Prvým, naozaj exkluzívnym hosťom moderátorky Zuzany Martinákovej bol slovenský premiér Peter Pellegrini.

Vlastníci spoločnosti P E R E X, a. s., vydavateľa Pravdy, novým projektom rozširujú svoje aktivity na slovenskom mediálnom trhu. „Som rád, že Pravda sa stáva moderným a multimediálnym médiom, čo bol od začiatku vstupu do Pravdy náš cieľ. Ďakujem všetkým pracovníkom spoločnosti za ich úsilie a skvelú prácu. Pravda je len jedna, a to dnes aj v multimediálnej dimenzii,“ povedal Ivo Valenta, český podnikateľ a senátor, jeden z vlastníkov vydavateľstva P E R E X, a. s.

Mediálny magnát Michal Voráček, ďalší majiteľ Pravdy, si spolu s vedením spoločnosti dnes popoludní pozrel nové moderné štúdio a v neformálnej atmosfére ho slávnostne otvoril. Zopakoval poďakovanie za úsilie pri jeho vzniku, ale nezabudol zdôrazniť, že dôležité je nielen postaviť štúdio, ale aj dobre ho využívať v praxi.

Konštatoval, že majitelia Pravdy plnia svoje sľuby. „Otvorenie štúdia a vysielanie TV Pravda je ďalším krokom k posilneniu tohto média na slovenskom trhu. Máme vždy najvyššie ambície a verím, že to ocenia čitatelia aj obchodní partneri, pre ktorých sú videá a televízie zaujímavou príležitosťou, ako dať o sebe vedieť. V tomto ohľade si sľubujeme aj zvýšenie reklamných príjmov,“ uviedol Michal Voráček.

Na otvorení nechýbala Nora Slišková, šéfredaktorka denníka Pravda. Práve ona je za obsah TV Pravda zodpovedná. „Pre nás je to veľká výzva. Urobíme všetko pre to, aby sa pozícia Pravdy ešte viac posilnila,“ uviedla. „Verím, že našich čitateľov a teraz už aj divákov novým projektom TV Pravda potešíme a zaujmeme.“

Technologicky a technicky TV štúdio pripravila Oľga Dúbravská, výkonná riaditeľka OUR MEDIA SR a. s. „Štúdio pre Pravdu sme stavali na profesionálnych televíznych technológiách. Preto dokážeme kvalitný obsah odvysielať priamo k čitateľom a divákom prakticky do všetkých platforiem (telefón, tablet, počítač), a to vo vysokej kvalite, v HD rozlíšení. Moderné technológie Pravde umožnia vysielanie živých prenosov z redakcie, štúdia i z terénu," povedala Oľga Dúbravská, ktorá sa sústredí na značku TV Varecha a development nových projektov pre OUR MEDIA SR.

TV Pravda bude vysielať v novom modernom štúdiu vybudovanom v priestoroch vydavateľstva PEREX. Okrem spravodajských tém a živých prenosov z kľúčových domácich udalostí budú postupne na TV Pravda pribúdať pravidelné programy. Po diskusnej, prevažne politickej relácii Ide o Pravdu so Zuzanou Martinákovou, ktorej najbližšími hosťami budú najvážnejší kandidáti na post primátora Bratislavy, dostane v blízkom čase exkluzívny priestor hudobníčka a dídžejka Matia. Na svoje si v prvej etape prídu aj priaznivci športu, automobilizmu, šoubiznisu. Ukrátení nebudú ani čitatelia najnavštevova­nejšieho receptového portálu Varecha.sk, množstvo postupov, ako pripraviť dobré jedlo, dostane zaujímavú videopodobu.

Ostrý štart TV Pravda odprezentovalo vydavateľstvo večer v hoteli Radisson Blu Carlton na slávnostnej recepcii pre predstaviteľov politickej, obchodnej a mediálnej sféry. Hostí svojimi vystúpeniami zabavili Richard Müller a Robo Opatovský.