WWF: Nemalo by byť možné žiadať výnimky na ťažbu dreva v bezzásahových územiach

Súčasťou zmien v zákonoch o ochrane prírody a o lesoch by mal byť bezzásahový režim v prísne chránených územiach, a to bez možnosti výnimiek. Vyzýva na to Svetový fond na ochranu prírody (WWF) Slovensko. Hromadné žiadosti o výnimky na ťažbu dreva v prírodných rezerváciách, o ktorých minulý týždeň informovala Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR, podľa neho dokazujú, že pri súčasnej legislatíve vzácne územia nie sú dostatočne chránené.