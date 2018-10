Poľskí šoféri, po naháňačke ktorých zahynul slovenský vodič, sú pred sudcom

Polícia na svojej Facebookovej stránke informovala, že o vývoji prípadu bude informovať neskôr.

Podľa dopravného znalca nemal slovenský vodič šancu nehode zabrániť. Keď v nedeľu polícia zverejnila na sociálnej sieti video z nehody na ceste v smere z Dolného Kubína na Oravský Podzámok, zdvihla sa vlna nevôle a debát na tému, že auto sa v rukách nezodpovedného človeka stáva zbraňou.

Video zachytáva priebeh nedeľňajšej nehody, pri ktorej zomrel 57-ročný vodič Fabie z Dolného Kubína. Na ceste plnej áut sa totiž traja Poliaci na Mercedese, Ferrari a Porsche Cayenne pustili do šialených pretekov. Vo vysokej rýchlosti predbiehali kolónu áut. Mercedes sa stihol zaradiť do správneho pruhu. Keď 27-ročný vodič Ferrari zistil, že predbiehanie nedokončí, pretože oproti išla kolóna áut, pribrzdil. V tom však doň narazilo Porsche Cayenne so 42-ročným šoférom. A potom neovládateľné Porsche čelne napálilo do protiidúcej Fabie. Na videu jasne vidieť, že Fabia sa snaží urobiť miesto „drzému“ Porsche, snaží sa pritlačiť čo najviac ku kraju cesty, no nestačilo to.