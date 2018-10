Rozpočet RTVS na budúci rok tretí kanál neprinesie

Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník pri svojom vlaňajšom nástupe do funkcie avizoval, že ak to finančná situácia umožní, chcel by spustiť tretí televízny kanál vo februári 2019 k majstrov­stvám sveta v hokeji, alebo v máji 2020, teda pár mesiacov pred olympijskými hrami. Tretí program by nemal byť zameraný len na šport, ale aj na zdravý životný štýl a ďalšie oblasti.

Rezník rade pripomenul, že v podobnej situácii bol RTVS aj v minulých rokoch a ku koncu roka sa musel pripravovať konzervatívny rozpočet. Rozpočet sa však počas roka, na ktorý bol plánovaný, postupne zvyšoval. Vedenie sa podľa Rezníka snaží získať viac zdrojov na rozvoj a napríklad stále rokuje o pokračovaní rekonštrukcie svojich areálov v bratislavskej Mlynskej doline a v rozhlasovej obrátenej pyramíde na Mýtnej ulici.

„Veľmi intenzívne tlačíme na zosekávanie režijných nákladov cieleným šetrením, otváraním jednotlivých zmlúv tak, aby sme vyrokovali lepšie nastavené podmienky aj s lepšou cenotvorbou. Niekde sa nám to darí. To, čo nás trápi všetkých ale musíme s tým žiť, to je x rokov stará zmluva s Towercomom, kde ceny, ktoré platíme, sú, a aj v minulosti boli podľa nášho názoru neúmerne vysoké. Ale tá zmluva reálne existuje a my sme povinní ju plniť,“ podotkol šéf RTVS.

Peniaze z koncesie

Ako počas rokovania Rady RTVS konštatoval Marián Guľa zo sekcie ekonomiky RTVS, zatiaľ RTVS predpokladá príjmy vo výške približne 120,1 milióna eura. Tradične z verejnoprávnej povahy média budú hlavným zdrojom jeho príjmov tzv. koncesie, a to v objeme približne 81,8 milióna eur. To je v súlade s trendom ich nárastu, a pôjde približne o zvýšenie o 0,6 milióna oproti tomuto roku. Príjem zo zmluvy so štátom, uzavretej medzi RTVS a ministerstvom kultúry, určenej hlavne na televíznu a rozhlasovú tvorbu, ale aj na investície do obnovy technológii, nie je zatiaľ známy. Presné číslo bude jasné až po schválení štátneho rozpočtu. RTVS preto zatiaľ počíta s minimom, a to 23 miliónmi eur na program a tromi miliónmi na investície. Z reklamy by RTVS rád v budúcom roku získal 5,5 milióna eur a ostatné príjmy by mohli dosiahnuť 1,1 milióna eur. V rozpočte sa ráta aj s úsporami tri milióny eur z roku 2018 a s presunom konečného zostatku z minulých rokov vo výške 2,7 mil. eur.

Výdavky na výrobu programu v televízii sa plánujú v objeme 34,7 mil. eur a pre rozhlasový program by mali byť 3,5 mil. eur. Sú to obdobné sumy ako v prvom schválenom rozpočte na tento rok. Ak by sa zvýšili zdroje zo zmluvy so štátom, rozpočet sa upraví a na program bude viac. Napríklad režijné výdavky by mali byť 43,9 mil. eur, pričom z veľkej časti ide o výdavky na vysielače pre spoločnosť Towercom (cca 20,6 mil. eur), ktoré rastú priebežne o infláciu. Investície zo zmluvy so štátom by mali dosiahnuť tri milióny eur a bežné investície pol milióna eur. Celkový prebytok je zatiaľ plánovaný vo výške 0,8 milióna eur.