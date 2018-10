Vláda rozdelila pre okres Sobrance 1,15 milióna eur

„Vláda rozhodla o vyčlenení finančných prostriedkov nie vo výške jedného milióna eur, ale suma bola navýšená o ďalších 150 000 eur. Boli navýšené prostriedky pre mesto Sobrance na rekonštrukciu miestnych komunikácií v objeme 50 000 eur a bola navýšená aj suma, ktorá bude slúžiť na rekonštrukciu všešportového areálu, kde sme navýšili prostriedky o ďalších asi 21 000 eur oproti pôvodne plánovaným 53 000 eur,“ uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer).

Financie z regionálneho príspevku sú podľa podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (Smer) určené na riešenie potrieb, ktoré sa z akčného plánu riešiť nedajú.

„Väčšinou sú to nejaké havarijné situácie, ako oprava komunikácií, kultúrneho domu, materskej, základnej školy alebo aj podpora lokálnych cirkví, folklórneho a tradičného umenia. Tento okres je síce malý počtom obyvateľov, má iba 22 000 obyvateľov, jedno mesto, ale k tomu 46 obcí, dohodlo sa preto o navýšení sumy o 150 000 eur. Je navýšená pre asi desať ďalších subjektov,“ doplnil Raši.

Najviac financií z regionálneho príspevku – 217 000 eur, pôjde na modernizáciu vykurovania bytových domov v Sobranciach. Vláda prispela aj na rekonštrukciu strechy budovy obecného úradu v obci Baškovce, obnovu miestnych komunikácií, rekonštrukciu školských jedální či kuchýň a interiérov v kultúrnych domoch. Obec Horňa získala 19 000 eur na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom. Obec Koromľa dostala dotáciu 24 500 eur na rekonštrukciu strechy na budove materskej školy, na tento istý účel obec Remetské Hámre získala 20 000 eur. Vládny kabinet pridelil aj 60.000 eur obci Porúbka na obnovu strechy na základnej škole. Financie získajú aj rôzne farnosti z regiónu, napríklad na výmenu okien a dverí na chrámoch, rekonštrukciu vykurovania či na obnovu strechy na kostole.

„Sú to prostriedky na rozvoj školstva, kultúry, športu, infraštruktúry. Zvlášť chcem poďakovať za mesto Sobrance. Sú to veľké prostriedky, ktoré nám pomôžu zrealizovať druhú etapu modernizácie tepelného hospodárstva. Aj vďaka podpore vlády by sme mali mať jedno z najmodernejších tepelných hospodárstiev na Slovensku, ak nie podľa názoru odborníkov najmodernejšie. Dnes sme dostali pridané k tomu, čo bolo v návrhu na uznesenie vlády,“ skonštatoval primátor Sobraniec Pavol Džurina.

Vládny kabinet sa venoval i priebežnej informácii o realizácii akčného plánu okresu Sobrance, v rámci ktorého by malo v regióne do roku 2020 vzniknúť 1225 pracovných miest. Doposiaľ ich podľa Rašiho vzniklo približne 350.