Najvyšší súd už dostal sťažnosti obvinených z vraždy Kuciaka voči väzbe

Najvyššiemu súdu SR boli predložené sťažnosti proti vzatiu do väzby trojice obvinených v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka. "V zmysle Trestného poriadku o sťažnostiach rozhodne NS SR ako súd sťažnostný na neverejnom zasadnutí do piatich pracovných dní od predloženia sťažností na rozhodnutie," informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. Predmetnú vec dostal senát so sudcom Harabinom, rozhodne do piatich pracovných dní.