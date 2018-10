Vačok upozornil, že každú výpoveď je potrebné hodnotiť z pohľadu schopnosti vnímania. „Treba skúmať a prehodnocovať, či osoba, ktorá o niečom vypovedá, mala vôbec možnosti to zistiť, vnímať svojimi zmyslami, počuť, vidieť či cítiť,“ povedal Vačok. Ako dodal, treba skúmať aj to, do akej miery svedok dokáže udalosť zreprodukovať.

Najdôležitejší je však aspekt možnej predpojatosti svedeckej výpovede voči vyšetrovanej veci alebo osobe.

Viac sa dozviete vo videu.