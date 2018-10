Žitný: Beriem to stále pol na pol

Ako vnímate informáciu, že jeden z obvinených označil Kočnera za objednávateľa vraždy?

Vzhľadom k tomu, že tento obvinený má mať spomínanú informáciu sprostredkovane, čo znamená, že pri tom priamo nebol, treba brať túto informáciu s rezervou. Vidíme, že sa rozhodol s orgánmi činnými v trestnom konaní spolupracovať, takže má snahu hrozbu svojho trestu znížiť na minimum. Tým pádom môžeme brať do úvahy, že sa bude snažiť označovať aj tých, ktorí to neboli. Bol by som preto opatrný.

Nepoškodilo by mu to, ak by si obvinený niečo také vymyslel?

Pokiaľ bude hovoriť, že to počul len od nej, nemá mu to ako uškodiť. Ona síce môže hovoriť, že mu o Kočnerovi nehovorila, on zas, že mu to hovorila a bude to tvrdenie proti tvrdeniu. On sa snaží svoju vinu čo najviac znížiť a tu by mu niekto ťažko dokázal snahu o krivé obvinenie.

V rozhovore pre denník Pravda minulý týždeň, aj viackrát predtým, ste hovorili, že verzia s Kočnerom, podobne ako s Vadalovcami, bola podľa vás od začiatku nereálna. Nezmenili ste názor?

Stále hovorím to isté. Nevylučujem, že to objednal on. Zároveň si však stále myslím to, čo som povedal. Znie mi nepravdepodobne, že by takto prekročil ten pomyselný rubikon.

Kočner sa netajil svojím odporom k novinárom. Venoval sa im na svojej webovej stránke a videoblogu, kde o niektorých uverejnil osobné informácie. Kuciak na neho podal trestné oznámenie za vyhrážanie.

Poznám Kočnera zhruba od roku 1995 a myslím, že poznám jeho spôsoby myslenia a konania. Toto mi tam nepasuje. Viem, že bol zlostný, ale ten, ktorý je zlostný takýmto spôsobom a verejne sa rozčuľuje, koná skôr inak. Médiá hneď po vražde spomínali meno Kočnera ako jedného z potenciálnych páchateľov. Veď to napadlo každému. Práve preto by som to na jeho mieste nerobil.

Mohlo to byť psychické zlyhanie?

Nevylučujem, že mu praskli nervy a prestal sa kontrolovať. Nevieme, čo sa v človeku v nejakej zlomovej situácii, obrovskom napätí odohráva. Podozrivý je bezpochyby. Či to naozaj aj spáchal, to je otázne, a na to treba nevyvrátiteľné dôkazy.

Hovorili ste, že konanie páchateľov ukazuje na mentalitu z 90. rokov. Má Kočner mentalitu z 90. rokov?

Určite. Jeho biznis sa zrodil v 90. rokoch. A nielen jeho. Poznáme mnohých, ktorí sa vtedy pustili do temných vôd. Aby som nešiel ďaleko, aj taký Boris Kollár, ktorý dnes sedí v parlamente. V týchto vodách vznikal biznis, podnikateľské prostredie bolo veľmi netransparentné. Bolo tu dosť prepojení novoznikajúcej podnikateľskej vrstvy na organizovaný zločin, či už pouličný, alebo bielych golierov. To bola v podstate jedna a tá istá voda, ten istý rybník, a všetci sa v ňom pohybovali. Niektorí rýchlejšie, ako šťuky, a niektorí pomalšie, ako kapry. Všetci sa však samozrejme z tých čias navzájom poznali. Pri malej privatizácii sa na mieste konania dražieb v Bratislave sústredila celá novovznikajúca bratislavská galérka. Títo potom zbohatli aj špinavými metódami, aj vydieraním. Orgány činné v trestnom konaní sa síce snažili, ale to prostredie bolo také agresívne, že svedkovia rýchlo strácali pamäť a takmer nič sa nikdy na súde nedokázalo.

Stačí polícii len výpoveď jedného zo štyroch obvinených alebo na obvinenie podnikateľa musí mať viac dôkazov?

Ak je táto informácia len sprostredkovaná, je to len jedna z indícií. Prokurátor by na tom len ťažko postavil obžalobu. Aj pri vznesení obvinenia na základe jednej, aj to nepriamej informácie by som si ako vyšetrovateľ udržiaval opatrnosť. Musel by mať aj ďalšie podporné dôkazy, minimálne nepriame.

Aké dôkazy by pripadali do úvahy? Odposluchy, mailová komunikácia, informácie o spôsobe odovzdania peňazí?

Takým nepriamy dôkazom je, že človek, ktorý si u obvinenej likvidáciu objednával, sa s ňou dobre poznal, stretával sa s ňou. Niet pochýb, že to už polícia má zdokumentované z ich mobilnej komunikácie. Možno sú tam už aj nejaké výpovede, ktoré by mohli ako nepriame dôkazy poslúžiť. Priamy dôkaz bude asi stále chýbať, kým neprehovorí ona a nepovie, že áno, objednal si to u mňa Kočner. Vtedy mu môžu vzniesť obvinenie, ale stále to bude stáť len na tvrdení proti tvrdeniu. Musia tam byť ďalšie dôkazy, ktoré potvrdia, alebo vyvrátia túto verziu. Musím ešte pripomenúť, že vyšetrovateľ musí podľa trestného poriadku zbierať nielen dôkazy o vine, ale aj tie, ktoré svedčia v prospech obvineného.

Môže byť za Kočnerovým presunom do Leopoldova zámer konfrontácie s obvineným?

Tých možností je viacero. Môže to byť aj trik, nejaké odvedenie pozornosti. Keď si spomenieme na ten identikit. Zdá sa, že hlavným dôvodom jeho zverejnenia bolo overenie si informácií, ktoré už vyšetrovatelia zistili. Po jeho zverejnení sa musela medzi páchateľmi začať veľmi intenzívna elektronická komunikácia, ktorá mohla potrvdiť predpoklad policajtov, že majú páchateľov vytypovaných správne a mohli spustiť akciu. Aj prevoz môže byť nejakým manévrom. Je to však len moja domnienka. Stavať na tomto prevoze je zatiaľ však zbytočné. Objavujú sa rôzne informácie a dezinformácie. Keď sa tieto rozbúrené vody upokoja, ukážu sa fakty. Musíme počkať na mäso, a nie omáčky. Mäso sú fakty, omáčky sú rozprávky.

Možno Kočner mohol byť len jedným zo sprostredkovateľov, niekto iný nad ním ešte stál?

Stále sa mi zdá pritiahnuté za vlasy, že by bol schopný prekročiť hranicu, spoza ktorej sa nedá vrátiť a niekto príde o život. Rovnako musím povedať, že keby mal byť len poslíčkom, veď to je v podstate to isté. Podľa mňa to je úplne jedno. Beriem to stále pol na pol.