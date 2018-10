Pellegrini a Gajdoš si na Dukle uctili padlých hrdinov

„Môžeme symbolicky povedať, že 6. októbra 1944 sa začal príbeh oslobodzovania našej krajiny, kedy prvýkrát na územie vtedajšieho Československa prišiel 1. československý armádny zbor. Táto operácia patrí k jedným z najkrvavejších v histórii druhej svetovej vojny a tie obete boli obrovské, preto je našou povinnosťou vždy sem prísť a prísť sa pokloniť všetkým obetiam a hrdinom, ktorí bojovali za našu slobodu, a ktorí prišli o to najvzácnejšie. O to viac, keď v dnešnej spoločnosti badáme akoby pokusy o reinkarnovanie podobných režimov, ako bol ten, ktorý spôsobil hrôzy druhej svetovej vojny,“ uviedol Pellegrini.

Ako povedal, váži si, koľko ľudí prišlo na Duklu vyjadriť vďaku, úctu a pokoru. „Vysielajú na celé Slovensko (odkaz-pozn.), že my Slováci nezabúdame, vážime si svoju históriu, ale nedopustíme, aby sa znova opakovala,“ povedal premiér.

„Je to odkaz hlavne pre mladých ľudí, aby nezabúdali, ako ťažko sa sloboda vybojovala a nesmieme dopustiť, aby nejaké extrémistické skupiny nám ju nejakým spôsobom zobrali. Preto som presvedčený o tom, že hlavne mladým ľuďom je potrebné pripomínať našu históriu, ktorá je nemenná, a že sloboda prišla z východu. Je to našou povinnosťou, pretože naši starí otcovia ju vybojovali a my ju musíme udržať,“ doplnil Gajdoš.

Čo stála sloboda

Deväťdesiatročný František Orlovský z Prešova bol počas druhej svetovej vojny v Hornonitrianskej partizánskej brigáde kapitána Jozefa Trojana. Ľudia by mali podľa jeho slov prichádzať na Duklu, aby vedeli, čo stála sloboda, ktorú, ako povedal, dnes využívajú, ale aj zneužívajú. „Je potrebné, aby to mládež pochopila, a aby bola celospoločenská osveta maximálne realizovaná, najmä v školách,“ povedal Orlovský.

Deviatim vojnovým veteránom, z ktorých väčšina prišla osobne v piatok na Duklu, minister Gajdoš udelil pamätné medaily.

„Dovoľte aj mne, aby som sa hlboko poklonil pred ľuďmi, ktorí osobne bojovali za našu slobodu, a ktorí aj v tomto vysokom veku a často s podlomeným zdravím nevynechajú žiadnu takúto udalosť a vždy sú medzi nami. Veľmi si to vážim a som hrdý, že sa vám môžem pozrieť priamo do očí,“ povedal premiér vo svojom príhovore.

Spomienkové slávnosti sa následne konali vo Svidníku pri soche armádneho generálna Ludvíka Svobodu a Pamätníku sovietskej armády.

Karpatsko-duklianska operácia

Karpatsko-duklianska operácia bola najväčšou a najkrvavejšou bitkou línie východného frontu súvisiaca s územím Slovenska. Vojská Červenej armády a Prvého československého armádneho zboru počas nej narazili na tvrdý odpor nemeckých jednotiek. Útočná operácia, ktorá mala spojiť povstalecké sily Slovenského národného povstania so sovietskymi vojskami trvala od 8. septembra 1944 do 28. októbra 1944.