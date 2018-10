Užite si prvý októbrový víkend, pred nami sú príjemné slnečné dni

„Určite sa v týchto dňoch bude často skloňovať babie leto. Ale ja by som povedal, že na počasie budú v najbližšom období vplývať tlakové výše viac ako brázdy nízkeho tlaku vzduchu. Takže by sa mala ukázať lepšia stránka októbrového počasia, ale to pravé babie leto to nebude,“ upozorňuje klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu Pavel Faško.

Na naše územie budú síce zasahovať tlakové výše, budú blízko nás, ale príliš sa to všetko bude hýbať. „Bude totiž fúkať vietor a ten nepodporuje babie leto, lebo počas takéhoto obdobia by mal byť pokoj a tlaková výš podmieňujúca babie leto by mala byť v stabilnej polohe, čo sa neudeje,“ vysvetlil klimatológ Faško.

Dodáva však, že bude pomerne príjemné počasie a bude svietiť aj slnko. Slnečný svit si však neužijeme viac dní po sebe. „Bude to niekoľko dní a potom ho zase vystriedajú dni s väčšou oblačnosťou, vyskytnúť sa môžu aj zrážky,“ konštatuje Faško. Zrážky by však nemali byť priveľmi významné a na túto ročnú dobu bude relatívne teplo. Najmä popoludní sa očakávajú pomerne vysoké teploty, aj keď rána už budú chladné. „Ak bude popoludní dlhšie svietiť slnko, teploty sa môžu pokojne vyšplhať až na dvadsať stupňov, možno aj trošku viac,“ upokojuje zimomravých klimatológ.

Koncom septembra a aj na začiatku októbra sa vyskytlo dosť ranných mrazov, teraz by sa však mali zmierniť. „Mrazy síce môžu byť, ale už nebudú také silné, aké boli v predchádzajúcich dňoch, a zároveň sa nebudú ani tak často vyskytovať. Rozdiely medzi minimálnou a maximálnou teplotou vzduchu nebudú až také veľké, čiže pokojne sa môže stať aj to, že niekde na juhozápadnom Slovensku minimálna teplota bude počas niektorých nocí aj na úrovni nad desať stupňov. To je v októbri zaujímavé, pretože v tomto mesiaci by mali byť teploty nižšie,“ myslí si Faško.

Počasie, ktoré si práve užívame, nie je výnimočné ani rekordné. Teplotné podmienky, ktoré nás v nadchádzajúcich dňoch čakajú, síce budú nadpriemerné, ale nie extrémne vysoké. „Bude to také príjemné, ustálené októbrové počasie. Môžeme byť spokojní, pretože v tomto čase by mohlo byť aj nepríjemnejšie,“ dodal Faško.

Končiaci sa týždeň priniesol dve zaujímavé udalosti. V Tatrách napadalo pomerne veľa snehu. Na Štrbskom plese sa vytvorila tenká vrstva snehu, na Lomnickom štíte pribudlo sedem centimetrov a na Chopku päť centimetrov nového snehu. Vo štvrtok ráno bola celková výška snehovej pokrývky na Lomnickom štíte dvadsať centimetrov a na Chopku deväť centimetrov. „Toto je také obdobie, keď v októbri v Tatrách v tomto čase sneh byť môže, ale aj nemusí. To záleží na teplotných podmienkach v kombinácii so zrážkami,“ uzavrel Faško.

Druhou udalosťou bolo stredajšie tornádo v Lekárovciach. Podľa predbežných analýz údajov z meteorologických staníc možno povedať, na Východoslovenskej nížine sa vyskytla supercelárna búrka. Ako uvádzajú meteorológovia, čoraz viac indícií naznačuje, že obcou Lekárovce v Sobranskom okrese sa prehnalo tornádo. Vietor v nárazoch dosahoval rýchlosť 75 km/h. Meteorológovia prosia o akékoľvek informácie o jave a charaktere spôsobených škôd.