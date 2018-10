Tatra summit: Stredná Európa sa chce postarať o budúcnosť

Summit v piatok otvoril slovenský premiér Peter Pellegrini. Do Tatier zavítal francúzsky minister financií Bruno Le Maire aj jeho nemecký kolega Olaf Scholz. "Druhý raz sme priniesli Tatra Summit do Tatier. Myslím, že je tu najsilnejšia účasť, akú sme doteraz mali,“ povedal pre Pravdu šéf GLOBSECU Róbert Vass.

Okrem ministrov financií Nemecka a Francúzska na konferenciou prišli aj ich kolegovia z Poľska, Maďarska a Česka. Rokoval s nimi slovenský šéf finančného rezortu Peter Kažimír. Visegrádska štvorka na Tatra Summite podpísala spoločné memorandum o financovaní európskeho rozpočtu.

„Európska únia potrebuje moderný rozpočet, ktorý bude schopný efektívne a s dostatočnou kapacitou reagovať na ekonomické a politické priority, investičné plány, ale aj možné problémy. Jednoduchý a transparentný systém financovania z pohľadu V4 predstavuje krok týmto smerom,“ podčiarkol podpredseda vlády a minister financií Kažimír.

Motívom je spraviť Európu konkurencieschop­nejšou

"Je to jasný signál, že Slovensko zohráva veľmi dôležitú úlohu v rámci eura,“ pripomenul Vass. Podľa neho je hlavným motívom konferencie ako spraviť Európu konkurencieschop­nejšou. "Sme svedkami technologickej revolúcie, ktorá mení naše ekonomiky. Sme v čase, keď Spojené štáty vedú obchodné vojny vo svete. Máme tu brexit a jednota EÚ čelí výzvam. Čína rastie, investuje a kupuje si ekonomický a politický vplyv. Únia na to musí reagovať posilnením svojho hospodárstva,“ myslí si Vass.

Debaty na konferencii sa sústredili aj na budúci rozpočet únie. "Je jasné, že z neho ani Slovensko nedostane toľko peňazí ako doteraz. Musíme prísť s inovatívnymi spôsobmi financovania hospodárskeho rastu,“ pripomenul Vass.

Je rozdiel, ako sa únia vníma na západe a v strede Európy

Šéf GLOBSECU si myslí, že v EÚ je stále viditeľnejší rozpor medzi tým, ako sa únia vníma na Západe a v regióne strednej Európy. "Maďarsko a Poľsko majú alternatívnu víziu. Slovensko tu hrá dôležitú úlohu. Je jedinou krajinou vo V4, ktorá je v eurozóne. Zároveň však nemôžeme dovoliť, aby sa v EÚ kreslili nové deliace čiary medzi jej jadrom a ostatnými. Nie je to pre nás strategicky výhodné,“ povedal Vass.

Podľa experta na medzinárodné vzťahy Jörga Forbriga z organizácie German Marshall Fund je v tejto chvíli pozícia strednej Európy unikátna. "Je to o tom, že môže prvý raz v modernej histórii sama rozhodnúť o vlastnej budúcnosti. V čase integrácie do medzinárodných štruktúr preberala modely. Teraz ich môže vytvárať,“ uviedol pre Pravdu na Tatra Summite Forbrig, ktorý sa podieľal na vytvorení štúdie Budúcnosti strednej Európy: Päť scenárov pre rok 2025.

"Vytvorili sme ich, aby sme zmapovali súčasný vývoj a zorganizovali ho. Je to dobré mentálne cvičenie. V strednej Európe si kladiete viac otázok ako predtým. Nie je jasné, kam sa chce región a jeho štáty pohnúť. Cítite, že najbližšie roky budú asi turbulentné. Politicky, pravdepodobne ekonomicky, asi aj sociálne a má to aj bezpečnostné dopady. A okrem toho si mnohí v západnej Európe myslia, že tento región už nie je dobrý žiak, ako býval. Ale je to omyl. Ide skôr o to, že strednú Európu zasiahli globálne trendy ešte skôr ako inde. To, čo sa tu deje, ovplyvňuje všetkých,“ uzavrel Forbrig.