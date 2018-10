Danko bude možno kandidovať za prezidenta

Nepriamo už jeho kandidatúru včera v debate TV Markíza Na telo pripustil aj podpredseda národniarov Anton Hrnko. Hrnko zdôraznil, že v orgánoch SNS sa ešte o tejto téme nerokovalo a zopakoval svoje staršie tvrdenie, že „strana, aby sa mohla stať silnou, ešte potrebuje ďalšie dve-tri volebné obdobia takého silného predsedu, ako je pán Danko“. Vzápätí však poznamenal, že „len hlupák nemení svoje názory“ a dodal, že keby vznikla situácia, ktorá by si vyžadovala Dankovu kandidatúru za prezidenta, „musel by s tým súhlasiť a aj to podporiť“. „Na Slovensku už každý chce byť prezidentom, to znamená, že treba aj zodpovedne pristupovať k veciam, ktoré sa dotýkajú jeho budúcnosti,“ zdôraznil Hrnko.

Momentálne jasné líderstvo pre prvé kolo volieb prisúdil prieskum Focusu so ziskom 26 percent preferencií Miroslavovi Lajčákovi. Najsilnejší vládny Smer, ktorý ho nominoval na post šéfa diplomacie, by ho zrejme rád dotlačil aj ku kandidatúre na hlavu štátu. On ju však zatiaľ vytrvalo odmieta, netají najmä obavy z možnej špinavej kampane, ktorej by musel čeliť. V Smere tak zjavne pretrváva problém, akého kandidáta vlastne postaviť. Strana pritom ústami svojho predsedu Roberta Fica sľúbila predstaviť ho už do konca septembra. Okrem Lajčáka sa už v tejto súvislosti spomínalo aj meno premiéra Petra Pellegriniho, ktorý sa priamo vyjadril, že kandidovať nemieni. V hre mal byť aj minister financií Peter Kažimír, ktorý sa však má v blízkej dobe stať guvernérom Národnej banky SR, či podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši.

Viac svetla do nominácie nevniesol ani podpredseda Smeru Juraj Blanár vo včerajšej v diskusii RTVS O päť minút 12. „Môžem uistiť všetkých, že strana predloží dôstojného kandidáta, ktorý bude relevantným v prezidentských voľbách,“ uviedol. Dodal, že v strane, ktorá je pluralitná a má zhruba 15-tisíc členov, treba túto tému dôkladne rozdiskutovať a vyžiadal si priestor, aby tak mohla urobiť. Žiadny termín, dokedy Smer meno kandidáta zverejní, však Blanár nepovedal.