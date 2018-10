Biznis s politickými stranami zrejme končí

Odkupovanie využívajú ľudia, ktorí sa chcú vyhnúť zbieraniu najmenej desaťtisíc podpisov, tie sú potrebné na registráciu politického subjektu. V súčasnosti stačí iba vymeniť štatutárov. Najnovším príkladom takejto výmeny je strana Váš kraj, ktorú od polovice septembra vedie herec Andrej Hryc. Donedávna bol jej šéfom Peter Pčolinský, predtým tam figuroval Boris Kollár, obaja sú dnes v Sme rodina. V minulosti sa takto jednoducho k vlastnej strane dostal napríklad Boris Kollár, ale aj Marian Kotleba. Kollár prevzal zaregistrovanú Stranu občanov Slovenska a premenoval ju na hnutie Boris Kollár Sme rodina. Aj Kotlebova Ľudová strana Naše Slovensko bola pôvodne Strana priateľov vína. Po novom by o štatutárovi strany mal rozhodovať jej najvyšší orgán. V praxi to bude znamenať, že strana sa nebude dať „kúpiť“.

Transparentnosť vo financiách

Novelou zákona o politických stranách chce SNS podľa jej šéfa Andreja Danka posilniť politickú kultúru. „Nepriniesli sme ju so zámerom útočiť, ale posilniť politickú kultúru,“ tvrdí Danko na sociálnej sieti. Zákon si podľa neho vyžaduje zmeny, pretože po roku 1989 sa začala nová éra, ktorá priniesla bizarnosti, napríklad strany s minimálnym počtom členov, zato s kandidátkami, ktoré hýria menami ich priateľov, manželiek, bratov či dobrých známych.

Podľa šéfa SNS má novela zvýšiť aj transparentnosť financovania politických strán. Danko tvrdí, že strany na svoju činnosť dostávajú milióny eur a nemôžu o nich rozhodovať dvaja či traja ľudia, ktorí sú navyše ešte aj rodinne prepojení. Pár mesiacov po parlamentných voľbách kúpil za štátne peniaze rodinný dom predseda ĽS NS Marian Kotleba. Vysvetľoval síce, že ide o stranícke sídlo, rekonštrukcia však naznačovala niečo iné. Nehnuteľnosť s veľkou záhradou a detským ihriskom v časti Banskej Bystrice Jakub vyšla na 260-tisíc eur.

Aj hnutie Sme rodina sa rozhodlo peniaze získané za voľby investovať. Za viac ako milión eur kúpilo nehnuteľnosť v lukratívnej časti Bratislavy. Zaujímavé však je, ako prebehol obchod. Hnutie Borisa Kollára nalialo peniaze do súkromnej firmy, ktorú dlhé roky spoluvlastnil samotný Kollár.

Strana bez mena v názve

Predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák pripomenul, že návrh novely zákona predložili ešte v júni, aby bolo dosť času na diskusiu. „V septembri prešla druhým čítaním a vzhľadom na to, že bolo predložených viac pozmeňovacích návrhov, tak sme o nich nechceli dať hneď hlasovať,“ povedal.

Jedným z autorov pozmeňovacieho návrhu bol aj sám Bernaťák. Navrhoval, aby v názve strany nebolo meno štatutára. „Cieľom je zamedziť, aby bol vyvolávaný dojem, že stranu vlastní jedna osoba,“ vysvetlil. Ďalšiu zmenu navrhol Peter Kresák (Most-Híd). Podľa neho by predstavitelia súdom rozpustených strán nemohli založiť nové strany ihneď, ale až po päťročnej pauze. Dotknúť by sa to mohlo ĽS NS, ktorej hrozí rozpustenie, ale jej členovia už majú pripravenú alternatívnu stranu. Po novom takýto presun nebude možný. Kresák uviedol, že jeho návrh podporili všetky koaličné strany a prešiel aj ústavnoprávnym výborom.

Matovič a jeho podmienky

Ondrej Dostál z opozičnej SaS hodnotí Dankovu novelu ako jeho pokus uľaviť svojmu egu. Je to podľa neho malá pomsta najmä Igorovi Matovičovi. Matovičovo hnutie OĽaNO malo ku koncu minulého roka 13 členov, čo je najmenej zo všetkých strán v parlamente. SaS si však za určitých okolností vie predstaviť, že novelu podporí.

Nezaradený poslanec Miroslav Beblavý tvrdí, že je návrhu novely otvorený. „Závisí to od toho, aká bude tá konečná podoba, v tej podobe, v akej bola predložená do parlamentu, by sme ju my nepodporili,“ reagoval s tým, že po diskusiách je tam veľa návrhov, ako to zlepšiť. „Podporujeme to, čo navrhol pán poslanec Kresák. Ak Najvyšší súd rozpustí nejakú politickú stranu za porušovanie ústavy, tak jej najvýznamnejší predstavitelia by potom nemali mať nejaký čas možnosť pôsobiť v politike,“ doplnil nezaradený poslanec.

Igor Matovič si určil tri podmienky. „Prvá je, aby politické strany zverejňovali úplne všetky faktúry a zmluvy, ktoré uzatvárajú. Čiže chceme vidieť, ako Danko tuneloval v minulosti SNS,“ tvrdí Matovič. Takisto chcú, aby boli transparentné účty, na ktorých bude vidieť všetky pohyby financií. Strany by mali podľa neho zverejňovať zoznam svojich členov. „Keď to tam pribudne, tú novelu osobne určite podporím, a keď to tam nepribudne, tak to je iba divadlo a snaha znepríjemniť život kritikom Andreja Danka,“ mieni Matovič.

Minimálny počet členov

Najdiskutovanejšou zmenou novely je určenie minimálneho počtu členov pre strany kandidujúce do národného či Európskeho parlamentu. Danko najskôr hovoril o spodnej hranici 500 členov, latka napokon spadla nižšie. Podľa návrhu budú musieť strany predložiť pred voľbami zoznam členov, ktorý obsahuje aspoň dvojnásobok mien oproti počtu kandidátov na kandidačnej listine. V parlamentných voľbách môžu postaviť maximálne 150 kandidátov, celkový počet členov strany by tak mal byť minimálne 300. Nominovať môžu aj menej kandidátov, potom aj minimálny počet členov strany môže byť nižší. Musí ich však byť dostatok na to, aby vedeli obsadiť všetky povinné orgány strany, ktoré stanoví novela.

Predsedníctvo, výkonný orgán strany, bude musieť mať aspoň deväť členov. Najvyšší orgán – snem – päťnásobok tohto čísla, čiže 45. Strana bude mať rozhodcovský a revízny orgán, v každom budú sedieť aspoň traja členovia. Jedna osoba môže figurovať len v jednom orgáne a musí byť zároveň členom strany. Politická strana tak bude musieť mať minimálne 60 členov.

Strany budú musieť informovať o významných obchodných partneroch. Za takého sa bude považovať ten, kto strane dodá tovar alebo službu v celkovej hodnote vyššej ako 25 000 eur vrátane DPH. Transparentný účet bude verejnosti zobrazovať nielen údaje o platiteľovi, ale aj o príjemcovi peňazí.

Ohraničenie členskej základne v zákone by mohlo znížiť rekordný počet strán, ktoré sa zúčastňujú na parlamentných voľbách. V roku 2016 ich bolo 23. Nasledujúce parlamentné voľby budú v roku 2020. V tom čase by už mala platiť nová legislatíva. Návrh novely zákona počíta s účinnosťou od 1. januára 2019.