Hrôza v domove seniorov

Zdá sa, že nemusí ísť o jediný prípad zanedbanej starostlivosti v Arche. Jej zriaďovateľom je hlavné mesto Bratislava, ktoré sa tvári, akoby problém neexistoval. Domov sa stará o ľudí so štvrtým stupňom odkázanosti. Ide o chorých, ktorí potrebujú pomoc inej osoby napríklad pri obliekaní, stravovaní. Niektorí sú celodenne na lôžku.

Klientka Archy sa do nemocnice dostala v horúčkach s podozrením na zápal pľúc. Lekárka konštatovala, že jej v pľúcach objavili časti stravy. K fatálnemu pochybeniu mohlo dôjsť pri asistencii pri podávaní jedla. Zachrániť ju už nedokázali. „Telefonovala mi dcéra klientky, ale stále je skonom matky rozrušená, tak mi situáciu opísala aj v e-maile,“ hovorí predsedníčka komisie sociálnych vecí mestského zastupiteľstva Lucia Štasselová, ktorá situáciu v zariadení považuje za kritickú.

Rodiny klientov sa na mestských poslancov obrátili po tom, čo so svojim sťažnosťami na nedostatočnú opatrovateľskú službu nepochodili na vedení domova ani na bratislavskom magistráte, skúšali aj ministerstvo práce a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Mrazivých príbehov porozprávali príbuzní viac.

Skúsenosti s personálom v domove seniorov priblížil mestským poslancom syn, ktorého matka sa ocitla v nemocnici pre problémy súvisiace s dehydratáciou. "Upozornil som službukonajúcu sestru na zhoršený zdravotný stav mamy. Nikto si to nevšímal. Žiadal som o podanie infúzie.

Povedala mi, že to môže spraviť len so súhlasom hlavnej sestry. Tak som ju vyzval, aby jej zavolala a vyžiadala si tento súhlas. Hlavná sestra však telefonicky odkázala, že infúzia nie je potrebná, treba len hydratovať, a že to počká do pondelka, čo by boli štyri dni. A tak som požiadal o zavolanie záchranky. Tá konštatovala výrazne zhoršený zdravotný stav mojej mamy a previezli ju do nemocnice na urgentný príjem," dodal s tým, že mu pripadá, akoby v Arche pracovali s tichou eutanáziou.

V júni tohto roka rodinní príslušníci klientov poslali list na radnicu mestskému kontrolórovi. Sťažnosti spísali do 20 bodov. Denník Pravda ho má k dispozícii. Pisatelia v ňom hovoria o arogantnosti personálu, ktorý sa nezaujíma o klientov, o zanedbanej hygiene, nevhodnej strave pre odkázaných. „Špinavé prádlo sa niekedy povaľuje na izbe aj 24 hodín, klienti s katétrom nie sú prebalení aj 24 hodín. Vedenie zariadenia nerieši skutočnosť, že ovocie a olovrant sú ležiacim klientom alebo tým, ktorí sa nedokážu obslúžiť, len položené na stolík,“ uvádzajú v liste. Nulovú empatiu voči seniorom, keď sa sťažujú na malé porcie jedla, ilustrujú autori listu na odpovedi personálu: Keď ste hladní, choďte si kúpiť.

Mestská poslankyňa Lucia Štasselová pripomenula, že Archa bola pred dvomi rokmi špičkovým zariadením. Zhoršenie prišlo po výmene na riaditeľskom poste. Preto zastupiteľstvo na konci septembra odvolalo riaditeľku, ktorá je v súčasnosti na maródke. Poslanci veria, že iné vedenie situáciu zlepší. Uznesenie musí ešte podpísať primátor Ivo Nesrovnal.

Riaditeľka odmietla tvrdenia niektorých poslancov o jej nedostatočných odborných kompetenciách a o podozreniach zo zanedbávania starostlivosti o klientov. Sťažnosti rodinných príslušníkov podľa jej slov opakovane prešetrovali napríklad kancelária primátora Bratislavy, oddelenie sociálnych vecí na bratislavskom magistráte, pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, ako aj príslušný útvar mestského kontrolóra. „Tí opakovane a po riadnom prešetrení namietaných skutočností dospeli k záverom o tom, že v zariadení Domova seniorov Archa nedošlo k žiadnemu zanedbaniu odborného prístupu jeho zamestnancov a prístup zariadenia ku klientom spĺňa všetky požiadavky riadnej starostlivosti,“ uviedla šéfka domova pre agentúru TASR.

Denník Pravda sa opýtal hlavného mesta, koľko sťažností dostalo na toto zariadenie najmä v tomto roku, o čo v podaniach išlo a ako ich riešili. Rovnako sme sa pýtali, akým spôsobom sa robí kontrola. Po dvoch dňoch sme dostali odpovede, ktoré sa našim otázkam vyhýbali. Magistrát nepriznal list príbuzných z júna tohto roka. Tlačová referentka radnice Iveta Kešeľáková uviedla, že kompetenciu kontrolovať poskytovanie sociálnych služieb má ministerstvo práce a pokiaľ mesto vie, rezort sa obrátil s jedným podnetom na hygienikov a ten sa ukázal ako neopodstatnený.

Naša redakcia teda oslovila ministerstvo práce, či bolo za posledných päť rokov na kontrole v Arche. „Ministerstvo za posledných päť rokov nevykonalo v Domove seniorov Archa dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb, vzhľadom na to, že v rámci vymedzených kompetencií ministerstva nebol potrebný,“ reagovala Barbora Petrová z tlačového oddelenia rezortu, ktorá potvrdila, že dostali jeden podnet. V ňom podľa nej pisatelia poukazovali na nedostatky v stravovaní. Rezort ho poslal bratislavskému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Tento úrad však nemôže preverovať sociálne služby. Jeho hovorkyňa Katarína Nosálová pre Pravdu uviedla, že v Arche preverovali hygienické podmienky a ubytovací štandard. Pochybenia nenašli.

Sťažnosť od príbuznej klientky prišla v júni aj na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Úrad ho postúpil magistrátu na riešenie, s odôvodnením, že Archa nevykonáva zdravotnú službu, a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nemá zákonnú kompetenciu kontrolovať zariadenie sociálnych služieb.

Mestskí poslanci zo sociálnej komisie sa vybrali do ústavu sami. Podľa ich zistení za posledné dva roky dalo výpoveď až 80 percent odborného personálu, chýba zhruba 20 pracovníkov. Riaditeľka mala pracovníčkam podpisovať 24-hodinové služby, aby nestratila tie, čo dochádzajú za prácou. Takéto služby nie sú v súlade s predpismi. Poslanci zistili, že vedenie sa neuchádzalo o finančné zdroje, ktoré mohlo získať na motivačné ohodnotenie zamestnancov.

„Personál musí byť špeciálne vedený na prácu s klientmi a nutný je dennodenne kontakt. Je to ťažká práca, ale manažment bez kontrolnej časti nemôže dobre fungovať,“ dodala Štasselová s tým, že počas víkendov riaditeľka do domova nechodievala. Podľa poslankyne sa mala vyjadriť, že sa bojí, čo by tam našla. Sociálna komisia zaviazala uznesením magistrát, aby v Arche vykonal kontrolu.

Právomoc kontrolovať domov seniorov má v tomto prípade mesto Bratislava, môže však zasiahnuť ministerstvo aj župa. Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová objasnila, že kompetencie samospráv, krajov a štátu sú v zákone čiastočne nejasné a prekrývajú sa. Jej úrad k tomu vykonáva prieskum. Z neho zatiaľ skutočne vychádza, že môže dochádzať aj k situáciám, keď si kontrolné orgány posielajú sťažnosti medzi sebou a žiaden z nich sa nimi nezaoberá. Správa z prieskumu bude dostupná koncom roka. Ombudsmanka chce na jej základe navrhnúť opatrenia na zlepšenie situácie. Nateraz tak majú rodiny len jedno riešenie, a tým je trestné oznámenie.

Kto kontroluje sociálne služby

Vyšší územný celok – kontroluje plnenie podmienok na zápis zariadenia do registra pri podaní žiadosti. Má povinnosť kontrolovať, či zariadenie spĺňa podmienky aj pri poskytovaní služieb. Má tiež kontrolovať plnenie povinností poskytovateľa, ktoré mu vyplývajú zo zákona o sociálnych službách, napríklad prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby, aktivizovať prijímateľa sociálnej služby či poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni.

– kontroluje plnenie podmienok na zápis zariadenia do registra pri podaní žiadosti. Má povinnosť kontrolovať, či zariadenie spĺňa podmienky aj pri poskytovaní služieb. Má tiež kontrolovať plnenie povinností poskytovateľa, ktoré mu vyplývajú zo zákona o sociálnych službách, napríklad prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby, aktivizovať prijímateľa sociálnej služby či poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni. Obec – počas poskytovania služieb kontroluje, či zariadenie spĺňa podmienky potrebné na zápis do registra, tiež povinnosti poskytovateľa sociálnej služby.

počas poskytovania služieb kontroluje, či zariadenie spĺňa podmienky potrebné na zápis do registra, tiež povinnosti poskytovateľa sociálnej služby. Ministerstvo práce – vykonáva dohľad pri poskytovaní sociálnej služby a spôsobe jej vykonávania, najmä z hľadiska dodržiavania základných ľudských práv a slobôd.

vykonáva dohľad pri poskytovaní sociálnej služby a spôsobe jej vykonávania, najmä z hľadiska dodržiavania základných ľudských práv a slobôd. Všetky tri orgány majú právomoc, a zároveň aj povinnosť vykonávať kontrolu poskytovaných služieb v zariadeniach, a to nielen na základe podnetu, ale aj preventívne.

ZDROJ: KANCELÁRIA VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV