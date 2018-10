Kočner vrátil televízne zmenky na súd

Podnikateľ Marian Kočner urobil dlho očakávaný krok a vrátil originály miliónových zmeniek. Aj keď sa jeho meno v súčasnosti spomína v súvislosti s vraždou Jána Kuciaka a jeho snúbenice, do väzby ho v júni sudca poslal pre podozrenie z falšovania zmeniek za takmer 70 miliónov eur. Ako jeden z dôvodov prokurátor uvádzal práve neochotu Kočnera vrátiť ich originály, ktoré si tesne pred začatím trestného stíhania vybral zo súdu.

„Zástupca pána Kočnera v pondelok v poobedňajších hodinách odovzdal originály zmeniek Okresnému súdu Bratislava V. Zo súdu potvrdili, že zmenky boli prevzaté. Budeme o tom informovať aj dozorového prokurátora a vyšetrovateľa,“ potvrdil Kočnerov obhajca Michal Mandzák.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta, ktorý podával návrh na väzobné stíhanie, ho vysvetľoval aj tým, že originály ako dôležitý dôkaz nechce Kočner vydať. „Už teraz marí a bude mariť trestné stíhanie nezákonnou manipuláciou so zmenkami, zatajovaním toho, kde sa tieto zmenky nachádzajú,“ odôvodňoval navrhovanú väzbu prokurátor.

Kočner tvrdil, že ich kvôli overeniu pravosti poslal znalcovi do zahraničia a po vyhotovení znaleckého posudku ich opäť predloží petržalskému okresnému súdu, ktorý rozhodoval Kočnerovu žalobu o ich vyplatenie. Až po niekoľkých týždňoch jeho právnici zverejnili, že týmto znalcom bol Gregory La Porte, zmenky sa však na súd stále nevrátili. „Ešte bolo vykonávané ďalšie expertízne skúmanie,“ vysvetlil Kočnerov právnik Andrej Šábik dôvod, prečo originály vrátili až mesiac po vykonaní spomínaného znaleckého posudku.

Od začiatku pravosť zmeniek spochybňovala televízia Markíza, ktorá by spolu s jej bývalým riaditeľom Pavlom Ruskom mala milióny vyplatiť. Právny zástupca televízie tvrdil, že zmenky sú falošné a boli podpísané až v čase, keď už Rusko nemal právo konať za televíziu. Dokazovať to má aj znalec z odboru písmoznalectva. Právnik Markízy Tomáš Kamenec preto posun privítal, aj keď len s obavami.

Sú to skutočne „tie zmenky“?

„Je otázka, či tie zmenky, ktoré teraz priniesli právnici žalobcu, sú skutočne tými zmenkami, ktoré boli zo súdu zobraté v máji tohto roku. Na druhej strane je to aspoň priestor pre súd a orgány činné v trestnom konaní na znalecké skúmanie, ktorému sa žalobca dlhodobo bráni a do určitej miery ho aj maril,“ reagoval Kamenec s tým, že ak zmenky vrátené neboli, súd by musel Kočnerovu žalobu o ich vyplatenie zamietnuť.

Naopak, samotný Rusko pravosť zmeniek nespochybňuje. Ako uviedol vo svojom svedectve pred súdom, podpísal ich v roku 2000, aby zabránil Kočnerovej spoločnosti Gamatex v ovládnutí televízie Markíza. Podľa vlastných slov musel podpísať dve zmenky dokopy na 500 miliónov korún (dvakrát 8,3 milióna eur) a dve záložné blankozmeniek (dvakrát 26,2 milióna eur). Tie mali byť uplatnené, ak by nedošlo k vyplateniu prvých dvoch. Dokopy tak Kočner žiadal takmer 70 miliónov eur.

Na konci apríla 2018 už Kočner spor o prvú zmenku vyhral. Rusko a spoločnosť Markíza Slovakia majú Kočnerovej spoločnosti „spolu a nerozdielne“ vyplatiť 8,3 milióna eur. Rozhodnutie Okresného súdu Bratislava V ešte nie je právoplatné, pretože televízia sa odvolala. Národná kriminálna agentúra 20. júna 2018 zatkla Kočnera a nasledujúci deň aj Ruska. Obaja boli obvinení z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov v jednočinnom súbehu so zločinom marenia spravodlivosti formou spolupáchateľstva. Väzobné stíhanie najprv 23. júna Špecializovaný trestný súd zamietol, ale Najvyšší súd napokon 28. júna uznal obavu, že Kočner bude v trestnej činnosti pokračovať a do väzby v bratislavskom Justičnom paláci ho napokon poslal. Rusko je stíhaný na slobode.