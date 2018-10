Koniec horúcich chvíľ v SND?

Premiér si prišiel skontrolovať, ako napreduje rezort kultúry pod vedením ministerky Laššákovej, ktorú do tejto funkcie pred zhruba pol rokom navrhol. Horúcou témou ich rozhovoru bola aj situácia v SND, ktoré bojovalo s krízou. „SND rezonovalo a bol najvyšší čas zakročiť z jedného prostého dôvodu. Ako aj predchádzajúci pán minister povedal pred dvoma rokmi – prikrývali sa perinou, na ktorú nemali,“ opísala Laššáková, ktorá ešte v lete nariadila v divadle finančný audit.

Výsledkom bolo zistenie, že peniaze utekajú najmä cez Operu SND, a to spôsobovalo problémy celému divadlu. Ministerka preto koncom septembra odvolala šéfa opery Slavomíra Jakubeka, ktorého nahradil šéfdirigent Rastislav Štúr. „Výmena riaditeľa Opery SND bola veľmi nutná a bola aj prospešná. Novú 99. sezónu sme začali bez väčších problémov, situácia sa konsoliduje. Finančné toky sú nastavené tak, aby neprekračovali rozpočty, pokiaľ ide o prípravu inscenácií, pokiaľ ide o marketing a všetko, čo s financiami súvisí,“ priblížila ministerka.

Otázka okolo nového riaditeľa divadla pretrváva

Premiér Pellegrini sa Laššákovej poďakoval, že sa podarilo vykryť nedostatky v rozpočte, čo umožnilo vyplatiť mzdy nehereckým zamestnancom v celkovom objeme viac ako 450-tisíc eur. „V prípade určitej potreby je tak ministerstvo kultúry, ako aj vláda pripravená sanovať prípadné potreby tak, aby táto naša výkladná ustanovizeň mohla zodpovedne pracovať,“ sľubuje premiér. Otázniky okolo nového riaditeľa divadla zatiaľ pretrvávajú. Súčasný šéf Vladimír Antala pôvodne riadil ekonomický a technicko-prevádzkový úsek, na najvyššiu stoličku si sadol dočasne po augustovom odvolaní bývalého riaditeľa Mariána Chudovského. Ministerstvo zatiaľ nevypísalo konkurz na nového šéfa.

„Otázka nového riaditeľa SND je ešte predčasná. Predstavovala by som si tam človeka, ktorý sa rozumie ekonomike minimálne tak, ako sa rozumie umeniu. Čakáme ešte minimálne do konca januára, pretože to je tá polročná lehota pána súčasného generálneho riaditeľa, a podľa toho, ako naštartuje konsolidačný proces, ako sa vysporiada s mnohými a mnohými problémami, ktoré SND malo a ešte aj určite má, tak podľa toho potom budeme túto otázku riešiť,“ povedala Laššáková, no bližšie nekomentovala, či by sa z Antalu mohol stať riaditeľ natrvalo.

Zistili sa pochybenia v Opere

Kompletné výsledky auditu v SND nie sú známe, ministerstvo kultúry ich nezverejnilo. Uviedlo len, že na základe ich výsledkov skončil vo funkcii Jakubek. Audit mal zistiť pochybenia v Opere SND, ktoré zapríčinili obrovské finančné straty a problémy celého divadla. „Audit potvrdil naše indície, ignorovanie základov finančného riadenia a kontroly, ale aj ľudské chyby, ktoré dostali našu prvú scénu do kritickej finančnej situácie,“ vysvetlila ešte v septembri Laššáková. Divadlo sa ocitalo v červených číslach dlhodobo. V roku 2015 bola strata 657-tisíc, v roku 2017 692-tisíc eur a za prvý polrok 2018 dokonca viac ako milión eur. Situácia sa dostala tak ďaleko, že technickí pracovníci nedostali výkonnostné odmeny za júl, kvôli čomu hrozili štrajkom.

Hoci Pellegrini a Laššáková hovoria o stabilizovanej situácii a úspešnom štarte sezóny, umelci sú vo vyjadreniach opatrnejší. Nového šéfa opery vnímajú pozitívne. Sopranistka hosťujúca v Opere SND Jolana Fogašová mieni, že Štúr je zárukou profesionality, korektnosti a čestného konania. „Má však nesmierne ťažkú pozíciu. Potrebuje veľkú pomoc ministerstva kultúry aj ministerstva financií. Situácia v SND bude naozaj stabilizovaná až vtedy, keď sa podarí urobiť konkrétne plusové zmeny v prospech zamestnancov SND,“ zdôraznila umelkyňa.

Kladne hodnotí Štúrovo vymenovanie aj herec a dlhoročný člen Činohry SND František Kovár. „Je mimoriadne šikovný, profesionálny, ale tiež ľudský. Čo sa týka nedávnych medializovaných udalostí a auditu, o všetkých podrobnostiach by sme mali vedieť aj my z činohry. Musí prísť k rozhodnutiam, aby sa nič podobné nezopakovalo. A to by mal zaručiť nový generálny riaditeľ, ktorý musí so šéfom činohry a opery dospieť k nejakému konsenzu. Mám pocit, že treba určiť pravidlá hry, pretože doteraz akoby neboli nastavené dostatočne. A čo sa týka finančných tokov, o tom sa budú musieť takisto dohodnúť, lebo my sme doteraz ťahali za kratší koniec,“ priblížil Kovár.

Podľa šéfa hereckých odborov Činohry SND Branislava Bystrianskeho pripomína súčasná situácia v divadle ranu prelepenú náplasťou. „Momentálne sa v podstate nič nedeje, ale ako bude divadlo napredovať, aká je jeho vízia a ďalšie postupy, to ani zďaleka nie je vyriešené. Hlavným problémom je, že čo sa týka prevádzkových aj technických možností, divadlo dlhé roky stagnovalo,“ povedal pre Pravdu Bystriansky, ktorý už rokoval aj s dočasným generálnym riaditeľom SND Vladimírom Antalom. „Pán Antala nám svätosväte sľúbil, že na ďalšie projekty a umeleckú činnosť zabezpečí prostriedky, no zatiaľ ide len o sľub. Či ho naozaj naplní, ukáže len čas,“ dodal s tým, že pokým vedenie aktívne komunikuje so zamestnancami, štrajk z ich strany zatiaľ nehrozí.