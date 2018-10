Kočner údajne chcel dať zabiť poslanca Rajtára

Poslanec Národnej rady (NR) SR Jozef Rajtár (SaS) mal až do zadržania Mariana Kočnera policajnú ochranu.

Polícia mala mať informáciu, že sa ho podnikateľ snažil dať zabiť. Informoval o tom spravodajský portál Aktuality.sk. Dôvodom podľa Rajtára mali byť trestné oznámenia, ktoré na Mariana Kočnera podával. Polícia trestné konanie nezačala, vyšetrovala nebezpečné vyhrážanie.

"Národná kriminálna agentúra na základe vlastnej operatívnej činnosti získala informácie o možnom podozrení z trestného činu nebezpečného vyhrážania. V tejto veci nešlo o podozrenie z prípravy vraždy žiadnej osoby,” uviedla pre Aktuality.sk hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Baloghová.

Poslancovi poskytli ochranu na jar tohto roku. „Povedali mi, že majú nahrávku, z ktorej vyplýva, že sa mohol pokúsiť si nejakým spôsobom objednať moju vraždu,“ uviedol pre Aktuality.sk Rajtár.

Ochranu mal niekoľko mesiacov, približne do zadržania Mariana Kočnera. "Tá informácia bola, že je to kvôli tomu, že na neho dávam trestné oznámenia a že on sa z toho potrebuje nejakým spôsobom vymaniť,” doplnil poslanec.