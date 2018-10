Na zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska má Most-Híd iný názor ako SNS

„Andrej Danko ukázal, že je dobrým straníckym politikom. Stranu, ktorá bola pred zánikom, vrátil do parlamentnej politiky a do vlády. Byť lídrom koaličnej strany, stáť na čele NR SR si vyžaduje kompromisy v straníckej politike,“ uviedla.

Podľa Mosta-Híd sa stáva, že štátne záujmy je potrebné uprednostniť, postaviť ich pred stranícke. „Najvyšší ústavní činitelia vo svojich rozhodnutiach, najmä v oblasti zahraničnej politiky, by sa mali opierať o platné dokumenty. Nikdy by nemali zabudnúť na to, že za hranicami reprezentujú celú krajinu. Žijeme v období hybridnej vojny, v parlamente máme extrémistov, účinnému boju proti nim sa nepriučíme na východe ale na západe,“ vyhlásila hovorkyňa Mosta-Híd.

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko sa v Turecku počas Tretieho summitu predsedov parlamentov eurázijských štátov stretol s predsedom Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie Vjačeslavom Volodinom, ktorý je na sankčnom zozname EÚ a má zakázaný vstup do únie. „Máme naozaj priateľské vzťahy, ktoré si vážim. Je mi veľmi ľúto, že tento významný summit sa mi nepodarilo pre sankcie priniesť do Bratislavy. Sankcie sú veľmi nešťastné opatrenie. Verím však, že aj potrebnou diskusiou sa nám podarí presvedčiť kompetentných, že toto významné podujatie Európska únia potrebuje,“ skonštatoval Danko po bilaterálnom rokovaní s Volodinom.

Ako Danko zopakoval, jedinou cestou je dialóg. „Budem to opakovať stále a poviem to aj na summite: Dialóg svetových hráčov – svetových mocností, je našou jedinou možnosťou“. Tieto slová na spoločnom brífingu potvrdil aj predseda ruskej dumy Volodin. „Sme slovanské národy, patríme k sebe. Slovenský parlament na čele s Andrejom Dankom robí maximum pre zlepšenie komunikácie Európskej únie a Ruska. Naše vzťahy sa aj vďaka tomu budú aj naďalej rozvíjať a upevňovať“.