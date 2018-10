Nech je témou financovanie, nie zriaďovateľ národnostných divadiel, tvrdí premiér Peter Pellegrini

Legislatívny návrh skupiny poslancov strany Most-Híd, aby národnostné divadlá prešli zo zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov (VÚC) do pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR, by mohol vyvolať protinávrh na zníženie príjmu z podielových daní pre krajské samosprávy. Upozornil na to predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý za lepšie riešenie ako otvárať otázku zmeny zriaďovateľa považuje dohodu o finančnej pomoci štátu pre národnostné divadlá a ich nadregionálnu pôsobnosť.