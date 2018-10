Zákon o obedoch zadarmo predložili na októbrovú schôdzu, povedal Fico

Návrh zákona týkajúci sa tzv. obedov zadarmo bol už predložený na rokovanie parlamentu. Prerokovávať by sa mal na októbrovej schôdzi Národnej rady (NR) SR. Oznámil to v utorok na brífingu strany Smer jej predseda Robert Fico, za účasti šéfa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Jána Richtera a poslanca NR SR Erika Tomáša. Tzv. obedy zadarmo by podľa Fica mali štát stáť 80 až 100 miliónov eur. Smer očakáva, že opatrenie bude v NR SR podporené nielen hlasmi vládnej koalície.

„Bol podaný návrh zákona v zákonnej lehote. To znamená, že na schôdzi, ktorá začína 16. októbra, budeme v prvom čítaní prerokovávať príslušný návrh zákona, ktorý umožňuje obedy zadarmo,“ povedal Fico. Zákon týkajúci sa obedov zadarmo bude podľa jeho slov platiť od 1. januára 2019. Obedy budú zadarmo v poslednom ročníku materských škôl (MŠ) a následne pre všetky deti, ktoré chodia na základnú školu (ZŠ). Týkať by sa mal asi 517 000 detí v školách, a to bez ohľadu na zriaďovateľa. „Ak sa to osvedčí, sme pripravení rozšíriť opatrenie aj na žiakov (študentov) stredných škôl,“ poznamenal.

Miera stravovania v MŠ je podľa Fica viac ako 90-percentná, na prvom stupni ZŠ je miera stravovania viac ako 70 %, ale na druhom stupni ZŠ len niečo viac ako 50 %. „Toto opatrenie bude mať nielen efekt sociálny, ale aj výchovný,“ podčiarkol.

Štátny príspevok vo výške 1,20 eura na obed a deň podľa predsedu Smer dostanú školy cez svojho zriaďovateľa a vyplatí sa za deň, keď bolo dieťa v daný deň na vyučovaní. Ak nebude škola schopná zabezpečiť špeciálny druh stravy, napríklad z dôvodu diéty, peniaze sa budú vyplácať priamo rodičom. Pri tzv. obedoch zadarmo sa nebude hľadieť na príjem rodiča.

Minimálna mzda vo výške 520 eur

Fico doplnil, že minimálnu mzdu na rok 2019 vo výške 520 eur by v stredu 10. októbra 2018 mal na svojom rokovaní schváliť vládny kabinet. „Toto opatrenie sa dotkne asi 151 000 ľudí, z ktorých časť pracuje vo verejnej a štátnej správe,“ priblížil predseda Smer. Po schválení vládou podľa neho minimálna mzda dosiahne úroveň minimálnej mzdy v Českej republike a Poľsku.

Podľa Richtera je inštitút minimálnej mzdy potrebný, aby sa oplatilo pracovať a aby sa zvyšoval rozdiel v príjme medzi človekom poberajúcim sociálne dávky a človekom pracujúcim za mzdu, hoci aj minimálnu. „Výška minimálnej mzdy priamo motivuje výšku priemernej mzdy,“ podčiarkol šéf MPSVR SR.

Na argumenty o možnom nedostatku kuchárok v školských jedálňach Richter uviedol, že už súčasný školský zákon ukladá zriaďovateľom škôl zabezpečiť žiakom stravovanie. MPSVR SR je zároveň zo svojej kapitoly pripravené podporiť zamestnanosť v školských jedálňach. „Neočakávame však, že od januára 2019 bude chodiť na stravovanie 100 % detí,“ doplnil Richter.