Prokuratúra žiada o svedectvá alebo videozáznamy pirátskej jazdy poľských šoférov na Orave

„Prokuratúra opätovne, v súlade s už zverejnenou výzvou polície sa v súvislosti s medializovaným prípadom smrteľnej dopravnej nehody na Orave obracia na verejnosť so žiadosťou o poskytnutie akýchkoľvek dôkazov – najmä očitých svedectiev alebo videozáznamov eventuálnej nedisciplinovanej či až pirátskej jazdy predmetných vozidiel nielen bezprostredne pred časom nehody," informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová.

Svedkovia sa môžu okrem polície prihlásiť aj na Okresnej prokuratúre Dolný Kubín alebo na Krajskej prokuratúre Žilina. Takéto informácie môžu okrem iného napomôcť pri riešení otázky kvalifikácie konania obvinených osôb.

K tragickej dopravnej nehode došlo v nedeľu (30.10.) pred 12.00 h na ceste I/59. Podľa žilinského krajského policajného hovorcu Radka Moravčíka 27-ročný Poliak viedol v smere od Dolného Kubína do Oravského Podzámku osobné auto zn. Ferrari. „Za ním viedol 42-ročný Poliak osobné auto zn. Porsche Cayenne. Obe vozidlá začali predchádzať pred nimi idúcu kolónu vozidiel v mieste, kde je to vodorovným dopravným značením zakázané. Následne vodič Porsche narazil do pred ním idúceho Ferrari, ktoré pribrzdilo a po náraze sa vrátilo do svojho jazdného pruhu. Vodič Porsche sa už nestačil zaradiť do svojho jazdného pruhu a došlo k čelnej zrážke s oproti idúcim osobným autom Škoda Fabia,“ uviedol Moravčík.

Pri čelnej zrážke utrpel 57-ročný vodič škody z okresu Dolný Kubín ťažké zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol. Zranenia mali aj jeho 50-ročná spolujazdkyňa a 21-ročný spolujazdec. Hmotná škoda bola predbežne vyčíslená na 35 500 eur.

Podľa dopravného znalca nemal slovenský vodič šancu nehode zabrániť. Keď v nedeľu polícia zverejnila na sociálnej sieti video z nehody na ceste v smere z Dolného Kubína na Oravský Podzámok, zdvihla sa vlna nevôle a debát na tému, že auto sa v rukách nezodpovedného človeka stáva zbraňou.