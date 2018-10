Prieskum AKO: Voľby by vyhral Smer, SaS druhá

Ak by sa parlamentné voľby konali prvý októbrový víkend, vyhrala by ich strana Smer so ziskom 22,2 percenta. Ako druhá najsilnejšia by skončila SaS, ktorú by podporilo 15,5 percenta respondentov. Tretia by skončila ĽSNS s 10,7 percenta. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý na vzorke 1 000 respondentov uskutočnila agentúra AKO v dňoch 3. až 8. októbra.