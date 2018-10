Žitný: Príprave predchádzal profesionálny monitoring

Aj keď je to zatiaľ predčasné, nie je podľa neho vylúčené, že z obvinených sa počas vyšetrovania vyvinie organizovaná zločinecká skupina.

Prokurátorov popis prípravy a vykonania vraždy ukazuje na dôkladnú prípravu. Chodili si opakovane obzerať okolie Veľkej Mače, pohybovali sa peši, používali viacero áut. Používali špeciálne telefóny, dielňu, upravené zbrane. Ako hodnotíte prípravu a vykonanie vraždy po týchto informáciách?

Obhliadka terénu bola v takom prípade nutná. Museli poznať, aká je tam napríklad intenzita pohybu vozidiel, v ktorom čase je najvyššia a kedy sa tam nepohybuje veľa ľudí, aby mali istotu, že nebude nikto zachytený, prípadne ako sú tam rozmiestnené kamerové systémy. Museli mať tiež informácie o Kuciakovi, kedy chodí domov a podobne. To všetko boli dôležité informácie. Z tohto popisu je zrejmé, že sa pripravovali veľmi starostlivo.

V Kolárove bol pred nejakým časom zavraždený istý človek a tým pádom je oprávnená otázka, či to neboli zase oni.

Je v spôsobe prípravy a vykonania cítiť príspevok bývalého vyšetrovateľa Tomáša Sz.?

Prokurátor vyslovil obavu, že Tomáš Sz. ako profesionálny vyšetrovateľ poznal všetky okolnosti trestného konania a tým pádom sa mohol vedieť zariadiť a eliminovať všetky dôkazy, ktoré by mu mohli poškodiť. Nič iné by som tam nevidel. Takých bývalých policajtov s rôznymi špecializáciami je veľa. Nejaké výcviky z oblasti ochrany objektov hlavne v kombinácii s povahovými vlastnosťami a charakterom dávajú isté predpoklady na prácu nájomného vraha.

Alena Zs. mala Zoltánovi A. odovzdať fotografie a videá Jána Kuciaka. Sledoval ho niekto predtým?

V uznesení sa jednoznačne hovorí o fotografiách z kaviarne a záberoch v pohybe. To portfólio, ktoré dala Zoltánovi A., ukazuje, že ho niekto odsledoval alebo vytiahol na schôdzku. Jednoznačne to hovorí, že ho niekto mal „rozpracovaného“ a že ten monitoring pripravoval niekto, kto sledovanie ovláda. Takúto prácu vedia napríklad operatívci či bývalí spravodajcovia, ktorí sa momentálne môžu nachádzať v nejakých súkromných bezpečnostných službách. Tá príprava bola zverená niekomu, kto to remeslo ovláda. Objednávka preto musela prísť ešte nejaký čas predtým, ako podklady odovzdala Zoltánovi, nejaký čas to už muselo bežať.

Milan Žitný, analytik Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

Ako uvádza prokurátor, Alenu Zs. Kuciak nepoznal a ona nemala o Kuciaka žiadny osobný záujem. Objednávka mala byť spravená cez minimálne jednu ďalšiu osobu, objednávateľ zatiaľ nebol zistený „jednoznačne“. Majú vyšetrovatelia už silnejšie indície, kto by mohol byť objednávateľom?

Určite majú indície, ale na odpoveď si treba počkať. Je tam však zmienka o tom, že jeden z podozrivých, ktorý by mohol byť za tou objednávkou, je momentálne väzobne stíhaný. To je to, čo sa dostalo aj do médií v súvislosti s Marianom Kočnerom. Nikde to však nie je explicitne napísané, takže dôkazy o tom v tej chvíli žiadne neboli.

Svedčí o ich relevancii a dôkaznej sile informácií od Zoltána A. fakt, že nikto iný odvtedy nebol obvinený?

Môže tam byť aj veľa dezinformácií. Zoltán A. nemusel o objednávateľovi vôbec vedieť. Dôkazom by bola svedecká výpoveď, ktorá má nejakú relevanciu, keď Alena Zs. povie, že áno, objednal si to Kočner. Jej výpoveď sa by sa však tiež musela potvrdiť ďalšími dôkazmi. Jednak konfrontáciou a jednak ďalšími dôkazmi. Nestačila by ani jej výpoveď. To by sa mohlo chápať ako zbavovanie sa viny alebo snaha o zakrytie skutočného objednávateľa.

Alena Zs. mala podľa vlastných slov Zoltána A. poznať asi 13 rokov a „boli si blízki“. Prokurátor tiež píše, že po objednávke bol v krátkom čase schopný osloviť ľudí, ktorí okamžite prejavili ochotu. Naznačuje to predchádzajúcu skúsenosť s podobnými objednávkami?

Je tu indícia, že keď Zoltán A. hneď vedel, koho má osloviť, bola medzi nimi vysoká miera vzájomnej dôvery aj v takýchto veľmi chúlostivých veciach. Nie je vylúčené, že už niečo podobné podnikali v tomto smere aj v minulosti. Zaujímavá je zmienka o ďalších zbraniach – upravených samopaloch s tlmičom. Teraz nepoznáme výsledky z balistiky, ale môžeme špekulovať, že tieto zbrane mohli byť už v minulosti použité na nejakú akciu alebo sa na nejakú pripravovali.

Napríklad na likvidáciu námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho? Dá sa hovoriť o organizovanej skupine?

Napríklad aj na prokurátora Šufliarskeho. Mohlo to súvisieť aj s tým. Je však evidentné, že títo ľudia nerobili takéto veci zriedkavo. Likvidácia na objednávku bola jedna z ich činností. V Kolárove bol pred nejakým časom zavraždený istý človek a tým pádom je oprávnená otázka, či to neboli zase oni. Najprv sa však bude musieť vyšetrovaním preukázať, či to naozaj bola zločinecká skupina, ktoré takéto veci robila dlhodobo. Keďže nepoznáme ďalšie okolnosti, o organizovanej skupine zatiaľ hovoriť nemôžeme.

Boli tiež medializované informácie, že opozičný poslanec Jozef Rajtár mal policajnú ochranu kvôli nejakému vyhrážaniu, on hovorí, že vyšetrovatelia spomínali Kočnera, na ktorého Rajtár podal viac trestných oznámení. Akú vážnosť pripisujete tomuto?

Tí ľudia zo zločineckého prostredia sa poznajú a kadečo už mohli mať za sebou. Nepoznáme však obsah toho vyšetrovania, takže to neviem komentovať. Teraz sa bude vynárať kadečo, aj to, že Kočner bol zodpovedný aj za zmenu počasia.

Alena Zs. mala byť po zistení, že bola zavraždená aj Martina Kušnírová, nahnevaná. Sľúbené peniaze však vyplatila. Ak jej neprekážala vražda jedného človeka, prečo dvoch áno?

Môžeme to vnímať tak, že objednávka bola len na novinára a nikoho iného. To budú musieť objasniť vyšetrovatelia.

Po medializácii vraždy prišli vykonávatelia pýtať cez sprostredkovateľa ďalšie peniaze. Mali jeho osobné informácie a vedeli, že je novinár, prekvapila ich reakcia verejnosti? Prečo?

Nepoznáme žiadne okolnosti, obsah rozhovorov, takže je zbytočné špekulovať, prečo pýtali ďalšie peniaze. Výpovede týchto ľudí musia objasniť, čo sa tam udialo, ako a prečo a či je to vôbec relevantné pre toto vyšetrovanie. Môžeme sa len domnievať, že sa vyplašili.