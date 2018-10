Zavraždili aj ďalšieho novinára? Paľo Rýpal zmizol pred desiatimi rokmi

Ján Kuciak možno nebol jediný novinár na Slovensku, ktorého život sa skončil rukou vraha. Viac ako desať rokov po zmiznutí investigatívneho novinára Pavla Rýpala sa ozvala jeho sestra s tvrdením, že aj on mal byť zavraždený. Rýpal sa vo svojich reportážach venoval kriminálnym témam aj mafii. Naposledy ho videli v apríli 2008. Polícia zatiaľ odmietla komentovať, či v prípade nastal pokrok.

O tom, že Rýpal už zrejme nie je medzi živými, informovala v pondelok večer na sociálnej sieti jeho sestra. „Desať rokov života v nádeji, že si objímem milovaného brata, prebehlo tak neuveriteľne rýchlo (…) Teraz viem, že môj brat, investigatívny novinár Paľo Rýpal, už nežije. Viem, že ho zavraždili! Už len predstava, že sa vášmu blízkemu niečo také stane, vás musí privádzať do šialenstva,“ napísala na sociálnej sieti.

Rýpal zmizol 22. apríla 2008. Ako investigatívny novinár písal o závažných témach z oblasti podsvetia. Pracoval aj v Pravde, v čase, keď zmizol, bol na voľnej nohe.

Polícia len nedávno, 30. augusta, zaradila Rýpala do zoznamu 12 vytypovaných nezvestných osôb, ktorých fotografie zverejnila na sociálnej sieti pri príležitosti Medzinárodného dňa zmiznutých. Žiadala vtedy verejnosť, aby akékoľvek poznatky o nich hlásili na čísle 158. Pripomenula aj okolnosti, za akých novinár zmizol. „V podnájme zanechal list: ,Gabika je mi to veľmi ľúto, ale iné východisko som nenašiel. O mačky nech sa postará (…) a tá kamarátka čo tu má veci sa volá (…) a niečo tu má aj (…). Moje veci môžeš vyhodiť.' Pri odchode z bytu v Bratislave si so sebou zobral hotovosť 30-tisíc Sk, notebook a fotoaparát. Od tejto doby sa viac svojim príbuzným neozval,“ opísali policajti na sociálnej sieti.

Polícia zatiaľ nekomentuje, či v prípade nastal zásadný posun. „Polícia pracuje s určitým okruhom informácií, ktoré momentálne preverujeme. Nebudeme ich však bližšie špecifikovať,“ reagovalo komunikačné oddelenie Prezídia Policajného zboru.

Rýpal nebol jediný novinár na Slovensku, ktorý zmizol bez stopy. Od 17. marca 2015 je nezvestný aj Miroslav Pejko, ktorý v tom čase pracoval ako editor Hospodárskych novín v Bratislave, predtým pôsobil v regionálnych novinách. Aj jeho zmiznutie polícia pripomenula v auguste tohto roka. „Jeho kamarátka uviedla, že s nezvestným bola naposledy v kontakte 17. 3. 2015 okolo 14. h na sociálnej sieti Facebook, kde jej uviedol, že musí niekam ísť, a či ho chce ešte niekedy v živote vidieť. Neskôr zistila, že naposledy bol videný 17. 3. 2015 okolo 10. h na električkovej zastávke Vinohrady,“ uviedla polícia. Pejko odišiel zo svojho bytu bez dokladov, mobilu a len naľahko oblečený.

Jediným preukázateľne zavraždeným novinárom na Slovensku zatiaľ zostáva Ján Kuciak. Spolu s ním zomrela 21. februára 2018 aj jeho snúbenica Martina Kušnírová. V súčasnosti sú v tejto veci obvinené štyri osoby – Tomáš Sz., ktorý mal strieľať, Miroslav M., ktorý ho mal na miesto činu doviezť, Zoltán A., ktorý mal vraždu sprostredkovať, a Alena Zs., ktorá si ju mala objednať. Polícia aj prokuratúra zároveň počítajú s verziou, že v celej kauze figuruje aj niekto ďalší, skutočný objednávateľ, na ktorého pokyn Alena konala, keďže ona sama nemala dôvod želať si smrť mladého reportéra. Obvinení sú od 30. septembra vo väzbe.

Krátko po vražde Kuciaka a Kušnírovej prišla na Slovensko delegácia poslancov z Európskeho parlamentu, aby si overili situáciu po tomto čine. Už vtedy žiadali, aby štátne orgány opäť zamerali svoju pozornosť aj na zmiznutých novinárov Rýpala a Pejka.