Kočner a Alena Zs. sa stretli mesiac pred Kuciakovou popravou

Informoval o tom týždenník Plus 7 dní a pridal fotografiu z ich schôdzky z 26. januára, na ktorých dvojicu nie je dobre vidieť. Na zábere sú Kočnerove autá a Mercedes, ktorý údajne používala obvinená Alena.

Kočnerovo meno sa v súvislosti s dvojnásobnou vraždou objavilo po tom, čo polícia zadržala a obvinila štyroch podozrivých. Tlmočníčka Alena sa mala s Kočnerom osobne poznať. Správy o tom, že mal byť krstným otcom Aleninej dcéry, Kočner prostredníctvom svojho právneho zástupcu poprel. Nepoprel však informáciu, že tlmočníčku pozná.

Objednávateľka Alena Zs. si mala vraždu novinára objednať u sprostredkovateľa Zoltána A. na osobnom stretnutí v aute pred jej domom na prelome rokov 2017 a 2018. Sľúbila mu za to urovnanie dlhu vo výške 20– až 25-tisíc eur a finančnú odmenu 50-tisíc eur. Na ďalšom stretnutí mu odovzdala Kuciakove osobné údaje, video, podobizeň aj adresu. Zoltán A. ponuku sprostredkoval jednému z dvojice Tomáš Sz. alebo Miroslav M.

Po pár dňoch prvá obhliadka

Obaja sa potom opakovane pohybovali po Veľkej Mači, kde Kuciak a Kušnírová žili, a obhliadali si dom a okolie. Prvý raz prišli do dediny už 5. februára, následne 7. februára, 10. februára, 15. februára, 16. februára a 19. februára. Po Veľkej Mači sa vozili na autách, ale tiež chodili pešo. Polícia aj prokuratúra opakovane pripustili, že žena nemusí byť hlavnou objednávateľkou. Predpokladá sa, že dostala zadanie od inej osoby. To by potvrdzovala aj spomínaná výpoveď jedného z obvinených, ktorá je zdokumentovaná v uznesení.

Najvyšší súd sťažnosti štvorice obvinených len včera zamietol ako nedôvodné a Tomáš S., Miroslav M. a Alena Z. zostávajú vo väzbe.

„Senát má za to, že dôvody väzby, tak ako ich konštatoval sudca pre prípravné konanie pretrvávajú,“ informovala hovorkyňa Najvyššieho súdu SR Alexandra Važanová.

O sťažnostiach obvinených rozhodoval senát 4 T v zložení Pavol Farkaš, Štefan Harabin a Patrik Príbelský.

Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici vzal v nedeľu 30. septembra do väzby obvinených Tomáša Sz., Miroslava M., Zoltána A. a Alenu Zs. za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy a za ďalšie trestné činy. Dôvodom na väzbu je možná obava, že by obvinení pokračovali v trestnej činnosti, mohli sa skrývať a ovplyvňovať svedkov. Okrem Zoltána A. zvyšní traja obvinení podali sťažnosť.

Štvorica je obvinená za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy a za ďalšie trestné činy. Dvoch obvinených, ktorí sú bratranci, zadržali policajti v Kolárove vo štvrtok 27. septembra ráno a v ich domoch urobili aj domové prehliadky. Tretieho zadržali v jeho bydlisku blízko Komárna. Tomáš Sz. je bývalý policajný vyšetrovateľ, jeho bratranec Miroslav M. bývalý vojak, Zoltán A. je podnikateľ. Podnikateľka Alena Zs. je obvinená z objednávky vraždy Kuciaka.

Novinára a jeho snúbenicu zavraždili 21. februára v ich dome vo Veľkej Mači výstrelmi z pištole kalibru 9 mm. Prokurátor uviedol, že dvojnásobná úkladná vražda súvisela s Kuciakovou prácou.