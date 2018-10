Falošný zubár vo Veselom plomboval aj trhal

Vraj ak prídu bolesti, človek nerieši, či ide o pravého, alebo falošného zubára. Navyše v Piešťanoch zubárska pohotovosť nie je a v prípade núdze treba ísť až do Trnavy. Od Ľuboša Z. si teda dávali vŕtať aj trhať zuby. Niektorí vraj o tom, že ich „zubár“ nemá potrebnú školu, vedeli. Iní však zostali po prepuknutí škandálu zaskočení.

Na problém upozornil vyšší územný celok a vie o ňom aj Slovenská komora zubných lekárov. Podľa komory tento prípad nie je ojedinelý a falošných zubárov môže byť na Slovensku viac.

Ako dlho ordinoval v obci Veselé falošný zubár, nie je úplne jasné. Niektorí vravia, že možno aj desať rokov. Ľuboš Z. je z brandže – vyštudoval za zubného technika. Zubárom však nie je. Nemal tak oprávnenie poskytovať zdravotné úkony, aké reálne poskytoval.

V obci ordinuje ešte jedna zubná lekárka. Terézia Lehutová vraví, že na Ľuboša Z. upozorňovali viackrát aj Slovenskú komoru zubných lekárov. „On tvrdí svojim pacientom, že vysokú školu skončil vo Viedni, ale ja si myslím, že keby mal titul, tak si ho uvádza,“ hovorí doktorka Lehutová. „Áno, to je pravda všetko, že aj vŕtal, aj trhal zuby. Ja sama som po ňom niekoľko koreňov trhala, čo ich nechal zalomené,“ potvrdila. Zároveň vysvetlila základný rozdiel medzi kvalifikáciou zubára a zubného technika: „Zubný technik robí technické práce z odtlačkov, ktoré mu dodá lekár, teda mostíky a korunky. Dentálnu hygienu už nie. Akékoľvek zásahy ako vŕtanie či trhanie, to už vôbec nie!“

„Sme z toho zhrození už dlhšiu dobu. My ako lekári sme museli dlho študovať, potom máme tri roky atestácie a až potom žiadame o to, aby sme mohli vykonávať prax. Navyše každých päť rokov musíme absolvovať vzdelávacie kurzy,“ vysvetľuje zubný lekár zo susedných Veľkých Kostolian Juraj Ľupták. „Všimli sme si, že sa u nás v ordináciách objavujú ľudia, ktorí chodia do Veselého do nejakej ambulancie. Chápali sme to tak, že ten človek tam robí technické práce a eventuálne, že si sem-tam spraví aj nejaký odtlačok, aj keď odtlačky sa robia v ambulancii a do laboratória sa posielajú odtiaľ. Zubný technik je stredoškolské vzdelanie a ak je k tomu ešte nadstavba, tak je to diplomovaný zubný technik. Na to, aby bol zubár, však musí mať riadnu vysokú školu,“ prízvukuje Ľupták.

Niektorí pacienti Ľuboša Z. prišli následne aj do ordinácie k Ľuptákovi. Práve od nich sa Ľupták dozvedel, že falošný zubár vykonával zákroky, na aké nemal vzdelanie, a riešil aj bolestivé prípady. „Keby ste neboli chirurgom, robili by ste chirurga? Podľa mňa nedovolený výkon povolania trestný je,“ dodáva lekár.

Rodinný dom, kde býva a kde zároveň ordinoval falošný zubár, nie je označený ako sídlo zubnej ambulancie. Autor: Tatiana Michalková, Pravda

Starostka Veselého Viera Šipková tvrdí, že nemala dôvod skúmať, či Ľuboš Z. je lekár, alebo nie a ako starostke jej ani neprináleží kontrolovať, či lekár v obci má, alebo nemá diplom. „Ja som vedela, že on je zubný technik. Pôvodne tu mal prenajatý dom a prevádzku zubného technika mal v Novom Meste nad Váhom. Potom si tu kúpil starší dom a prerobil ho. Nevidela som jeho prevádzku,“ hovorí. Podľa starostky však niektorí ľudia, ktorí k nemu chodili, hovorili, že Ľuboš Z. má na stene diplom, a teda je lekár.

Paradoxne mnohí ľudia v obci si „zubára“ pochvaľujú. Potvrdzujú aj to, že dával antibiotiká, ktoré mal priamo v ambulancii. „Pomáhal každému a veľa, vtedy bol ľuďom dobrý. Aj v noci, keď za ním hocikto prišiel, bol ochotný, pomohol,“ hovorí obyvateľka obce. „Ľudia aj vedeli, že nie je zubár, ale to až teraz niekomu vadí. Chodili k nemu aj v noci, veď v Piešťanoch nie je zubná pohotovosť, leťte teda na pohotovosť až do Trnavy!“ dodala.

„Slušný človek to je. Spravil mi protézu, ale to, že nebol zubár, to počujem prvýkrát. Aj pomohol za slušný peniaz,“ povedal Ján Kováč. Ďalšia obyvateľka Veselého však taká nadšená nie je. „Moja dcéra mala veľké bolesti a šla k nemu. Vzal ju, aj jej zub vyvŕtal, aj jej pomohol, ale na kontrolu už šla k svojmu lekárovi a ten jej musel zub vybrať,“ povedala.

Na falošného zubného lekára upozornil Trnavský samosprávny kraj. Podľa informácií starostky Veselého ho mali udať nespokojní pacienti. Pri následnej kontrole sa zistilo, že Ľuboš Z. má kompletne zariadenú zubnú ambulanciu s dvoma stomatologickými kreslami a so všetkou technikou. „Na základe podnetu Trnavská župa zistila, že zubný technik v obci Veselé, napriek tomu, že nemá príslušné vzdelanie v odbore zubné lekárstvo, poskytuje zdravotnú starostlivosť v oblasti zubného lekárstva a prevádzkuje zdravotnícke zariadenie, na ktoré mu Trnavský samosprávny kraj nevydal povolenie,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Samospráva preto proti Ľubošovi Z. začala správne konanie a podá aj trestné oznámenie, aby sa zistilo, či nedošlo k spáchaniu trestného činu vo vzťahu k poškodeniu zdravia občanov. „Trnavská župa je v tomto prípade oprávnená uložiť pokutu až do výšky 33 193 eur fyzickej osobe, ak poskytuje zdravotnú starostlivosť bez príslušného povolenia,“ dodal Viskupič.

Župa zároveň varuje ľudí, aby nenavštevovali zdravotnícke zariadenia, ktoré nemajú potrebné povolenia. „Zdravotnícke zariadenie musí mať na viditeľnom mieste umiestnené obchodné meno, meno a priezvisko lekára, odborné zameranie a ordinačné hodiny, ktoré mu schválil kraj. Ambulancie by mali mať aj zverejnený svoj cenník,“ uzatvára župan.

O falošnom zubárovi vo Veselom vie aj Slovenská komora zubných lekárov. „Slovenská komora zubných lekárov už v minulosti upozorňovala nielen na tento prípad, ale na viacero takýchto prípadov, ktoré sa vyskytujú zatiaľ sporadicky, ale vyskytujú sa. Je to dosť nepríjemné voči pacientom, ktorí môžu mať dojem, ak je ambulancia kompletne vybavená, že zdravotnú starostlivosť poskytuje ten, kto má (oprávnenie – pozn. red.), a keď nemá na to príslušné vzdelanie, môže to byť ohrozenie zdravia pacienta,“ povedal prezident komory Igor Moravčík.

Podľa neho ak má komora takúto vedomosť, vždy sa snaží upozorniť na to príslušné orgány. Sama však nemôže konať. „Môže riešiť iba etické pochybenia svojich členov, takže tu je na mieste tieto veci postúpiť buď na vyšší územný celok, alebo sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – tu je najideálnejšie, ak sa na nich obráti priamo pacient,“ dodal Moravčík.