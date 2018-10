O čom sa Kočner a Alena Zs. zhovárali?

Ešte väčšmi sa do siete vyšetrovania zaplietol po výpovedi údajného sprostredkovateľa vraždy Zoltána A., ktorý ho mal označiť ako hlavného objednávateľa. Najnovšie informácie hovoria o blízkom vzťahu medzi Alenou Zs., ktorá je obvinená z objednania vraždy, a Kočnerom. Stretnúť sa mali len mesiac pred vraždou.

Pred niekoľkými dňami si bezpečnostný analytik Milan Žitný spomenul na slová prokurátora, že k objednávke mohlo dôjsť zhruba mesiac pred vraždou. Začiatkom roka sa mu totiž podarilo odfotografovať Kočnera s Alenou Zs. „V čase, keď som ich odfotil, už musela bežať príprava vraždy. Ak bola s Kočnerom v dlhodobom a dôvernom vzťahu, je pre mňa nepredstaviteľné, že by mu o tom nepovedala. Neviem si predstaviť, že by o tom nevedel, ale stále to nechávam otvorené,“ uviedol pre Pravdu Žitný.

Do Rusoviec som prišiel neskôr a sadol som si do kaviarenskej časti reštaurácie situovanej smerom k terase. Prišiel za mnou známy a oznámil mi, že je tam aj Kočner, sedí na obede s nejakou babou. Milan Žitný

K vzťahu Kočnera a Aleny Zs. sa Kočnerov advokát Martin Pohovej vyjadriť nateraz odmietol. „Nezastupujem ho v tejto veci a nemám ani mandát, aby som sa k tomu vyjadroval. Ak klient prejaví záujem, budem o tom informovať,“ reagoval Pohovej.

Kuciakovo trestné oznámenie na Kočnera pre vyhrážanie prokuratúra odmietla ako nedôvodné. Aj opakované preskúmanie, už po vražde, dopadlo s rovnakým výsledkom.

Stretla sa s Kollárom

Nepriame spojenie medzi vraždou a podnikateľom naznačili informácie, že Kočner sa poznal s Alenou Zs. z Komárna, ktorú polícia považuje za objednávateľku. Kontakt s ňou priznal aj opozičný politik Boris Kollár (Sme rodina), ktorý ju nazval „volavkou“ a naznačil, že rovnako ako jeho mohla za účelom diskreditácie kontaktovať aj iných verejne známych ľudí. Táto žena kontaktovala cez sociálnu sieť v minulosti aj Daniela Lipšica. V čase keď bol ešte poslancom NR SR a práve zakladal svoju novú politickú stranu. Lipšic kontakt poprel a reagoval, že vtedy niekto zneužil jeho konto na sociálnej sieti.

Milan Žitný, bezpečnostný analytik. Autor: Pravda, Luboš Pilc

Podľa medializovaných informácií z prostredia susedov mala Alena Zs. pre Kočnera pracovať ako tlmočníčka. Sama Alena Zs. mala vyšetrovateľom povedať, že bol aj krstným otcom jej dcéry. Ten to však prostredníctvom svojho advokáta Martina Pohoveja poprel. Nevyvrátil však, že sa s ňou pozná a stretávali sa.

„Môj klient vyhlasuje, že ako krstný otec je uvedený len na dvoch krstných listoch,“ vysvetlil advokát s tým, že obe deti sú mužského pohlavia a dnes majú viac ako 30 rokov. Kočner ďalej vo svojom stanovisku tvrdí, že nikdy nevyužil žiadne tlmočnícke služby do talianskeho jazyka, nikdy nezamestnával žiadnu tlmočníčku a ani tlmočníka. „Taktiež nikdy neobchodoval so žiadnymi talianskymi firmami. V meste Komárno bol len raz v živote, a to pred rokom 1989,“ dodal pred týždňom jeho advokát.

Označil Kočnera

Priamy vstup do prípadu vraždy znamenalo ale svedectvo Zoltána A., ktorý sa s Alenou Zs. poznal dlhé roky. Ako objednávateľa mal označiť Kočnera, čo naznačuje aj uznesenie Špecializovaného trestného súdu o vzatí všetkých štyroch obvinených do väzby. V tom sa uvádza, že vyjadrenie obvineného „nasvedčuje skutočnosti, že objednávateľom vraždy mala byť osoba, ktorá je momentálne vo väzbe v inej trestnej veci“.

Známosť medzi Kočnerom a Alenou Zs. potvrdila fotografia bezpečnostného analytika a bývalého novinára Milana Žitného, publikovaná tento týždeň v týždenníku Plus7dní. Zachytáva, ako stoja vedľa seba pri dôvernom rozhovore. Zarážajúce je, že ich stretnutie sa odohralo 26. januára, teda necelý mesiac pred samotnou vraždou. Žitný vysvetlil, že podnikateľa videl náhodou v reštaurácii v bratislavských Rusovciach. Žitný tam mal schôdzku so známym.

„Do Rusoviec som prišiel neskôr a sadol som si do kaviarenskej časti reštaurácie situovanej smerom k terase. Prišiel za mnou známy a oznámil mi, že je tam aj Kočner, sedí na obede s nejakou babou,“ opisuje situáciu Žitný. Tento známy mu mal ešte povedať, že tá žena je z Komárna. „Opísal mi ju ako ženu, ktorá robila v Taliansku v bordeli pre ľudí, ktorí jej potom na Slovensku zariadili firmu. Nič mi jej meno vtedy nehovorilo,“ vysvetľuje.

Keď odchádzali, Žitného zarazilo, že ho Kočner, s ktorým sa roky pozná, pri odchode nepozdravil. „Stále so sebou nosím brašnu s fotoaparátmi. Cez okno a žalúzie tej kaviarne som ich odfotil pri autách, ktoré parkovali vedľa seba a bola tam s ňou aj dcéra,“ pokračuje Žitný a opisuje fotografiu, na ktorej je vidieť Kočnerovo biele bentley a červený mercedes CLA Aleny Zs. O tomto aute hovorí aj súdne uznesenie o jej vzatí do väzby. „Urobil som rýchlu sériu fotografií a na jednej stála dcéra už pri dverách auta a Marian so ženou boli opodiaľ, naklonení tak, aby ich dievča nepočulo,“ končí svoj opis udalosti.

Z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy a z ďalších trestných činov obvinila polícia 28. septembra štyri osoby. Strelcom mal byť bývalý policajný vyšetrovateľ Tomáš Sz., ktorému pomáhal jeho bratranec a bývalý vojak Miroslav M. Podnikateľa Zoltána A. vyšetrovatelia považujú za sprostredkovateľa a za objednávateľa vraždy označujú Alenu Zs. z Komárna. Od 30. septembra sú na základe rozhodnutia Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici všetci štyria vo väzbe.