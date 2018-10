Hľadám si vhodné bývanie a príde okamih, keď sa presťahujem, povedal Fico

Predseda koaličného Smeru a expremiér Robert Fico si stále hľadá vhodné bývanie a príde okamih, keď to urobí. Nedá sa však zo dňa na deň postaviť si či kúpiť dom. Povedal to v piatok novinárom po otázke, kedy sa vysťahuje z komplexu Bonaparte, ktorý vlastní podnikateľ Ladislav B. obžalovaný z daňových podvodov.

„Viete za akých okolností, som si prenajal byt v tomto komplexe, vtedy nikto netušil, aký bude vývoj. Ak by sme to tak hodnotili, museli by sa z komplexu Bonaparte vysťahovať všetci, napr. aj diplomati, ktorí tam bývajú. Sám som si prenajal byt, aj som si ho platil sám. Platím si ho ďalej, byt pre mňa spĺňal vážnu úlohu, pozýval som tam zahraničných hostí,“ ozrejmil.

Na novinársku poznámku, že si nové bývanie hľadá už dva roky, Fico odvetil, že on je ten, kto bude rozhodovať o svojom bývaní. „Nechajte ma, nič som neurobil. Prenajal som si byt, platím zaň komerčnú sumu. Neviem, čo je toto za tému. Povedzte mi, kde som porušil zákon, čo som ukradol? Keď som si ho prenajal, neboli žiadne prekážky. Chodili tam štátnici a byt splnil účel, na ktorý som ho potreboval,“ ozrejmil.