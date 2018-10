Odsúdený Kosík nezaplatil finančný trest, súd bude rozhodovať o náhradnom treste

Suma je súčasťou trestu, ktorý Kosíkovi uložil v roku 2015 Špecializovaný trestný súd. Za tri sfalšované zmenky v celkovej hodnote 2,4 milióna eur súd vymeral bývalému policajtovi a príslušníkovi SIS trest 14 rokov väzenia plus spomenutú čiastku. Pokiaľ by ju odsúdený nezaplatil, súd určil ako náhradný trest ďalšie štyri roky väzenia. Úhrnný trest za obzvlášť závažný zločin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti a za prečin krivého obvinenia potvrdil v roku 2016 aj Najvyšší súd SR.

Bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby Ľuboš Kosík, ktorý sa podľa vlastných slov podieľal na únose Michala Kováča ml., sa momentálne nachádza vo väznici v Mali. Či ho vydajú na Slovensko a kedy, to je na rozhodnutí tamojšieho ministra spravodlivosti. Kosík poslal denníku SME vyhlásenie o tom, že únos Michala Kováča mladšieho v roku 1995 osobne nariadil vtedajší šéf SIS Ivan Lexa. Ešte v decembri minulého roku pre denník potvrdil, že bol jedným z piatich členov komanda, ktoré v roku 1995 unieslo syna vtedajšieho prezidenta Michala Kováča. Tvrdí tiež, že disponuje informáciami vo veci vraždy Róberta Remiáša a plánu zavraždiť svedka únosu Oskara Fegyveresa. Zo Slovenska Kosík ušiel práve preto, že ho uznali za vinného v kauze falšovania zmeniek. Kosíka zadržali v Mali v novembri 2016 na základe medzinárodného zatykača.