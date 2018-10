Od piatka 21. h do nedele (14.10.) 15. h bude cesta uzavretá v úsekoch 55,80 – 56,00 km a 56,3–57,0 km. S obmedzeniami by mali vodiči rátať aj v úseku 57,30 – 57,80 km, a to od piatka 21. h až do pondelka (15.10.) 6. h.

Premávka v týchto úsekoch bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Polícia žiada vodičov, aby zvýšili pozornosť pri prejazde týmito úsekmi a aby sa riadili príslušným dopravným značením. Polícia odporúča aj prípadné využitie iných trás.