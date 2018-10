Most chce popri bonuse aj dotované pôžičky

Rodičia malých detí by si na budúci rok mohli polepšiť. Dostanú dvojnásobný daňový bonus na deti do šesť rokov a na stole sú aj štartovacie pôžičky pre mladých či školské autobusy zadarmo, o ktorých sa ešte rokuje.

Novela zákona o dani z príjmov z dielne poslancov koaličnej strany Most-Híd chce zaviesť dvojnásobný daňový bonus na deti do šesť rokov od apríla budúceho roka. Budúci týždeň má o nej v prvom čítaní rokovať parlament. "Najlepším opatrením je, keď ľuďom necháme viac peňazí vo vreckách, lebo oni si ich zarobili,“ povedal štátny tajomník rezortu práce Ivan Švejna (Most-Híd). Upozornil, že práve znižovanie daňového zaťaženia pomáha pri takzvanom tichom zdanení. "Mzdy rastú, ale tie odpočítateľné položky nerastú, a preto ľudia platia viac daní,“ povedal.

Výška daňového bonusu od 1. januára 2019 bude 22,17 eura mesačne. V prípade dieťaťa pod šesť rokov by si tak rodič mohol z daní odrátať 44,34 eura mesačne. Ročne by tak na daniach ušetril 532,08 eura. V prípade, že má dve menej ako šesťročné deti, išlo by o vyše tisíc eur ročne. Na dieťa staršie ako šesť rokov by si pritom ročne mohol naďalej odpočítať 266,04 eura.

Hranicu šiestich rokov stanovili podľa jednej z predkladateliek Irén Sárközy vzhľadom na štatistiku, ktorá ukazuje, že sociálne najohrozenejšie sú práve rodiny s malými deťmi. "Ak žena po materskej dovolenke zostane na rodičovskom príspevku, tak rodina žije z jedného príjmu,“ povedala. To sa podľa nej opakuje pri druhom dieťati.

Finančné nároky na deti rastú s vekom, čo sa zohľadňovať už nebude. "Znamenalo by to 300 miliónov eur, ak by sme dvojnásobný daňový bonus chceli rozšíriť na všetky deti,“ povedala Sárközy. Štátna kasa nepustí. V roku 2020 má Slovensko dosiahnuť vyrovnané hospodárenie, čo neumožní takýto výpadok príjmov do rozpočtu. Pri strope šiestich rokov na bonus vypadne zo štátnej kasy takmer 40 miliónov na daniach z príjmu. Rok na to sa výpadok takmer zdvojnásobí.

Nárok na daňový bonus majú tí, čo zarobia ročne aspoň šesťnásobok minimálnej mzdy – v budúcom roku to bude to 3¤120 eur. Živnostníci si budú môcť zvýšený bonus odrátať až v daňovom priznaní za rok 2019. Vekový limit pre zvýhodnený daňový bonus spĺňa približne 300-tisíc detí.

Most-Híd pritom neupustil ani od plánov na takzvané štartovacie pôžičky pre mladých. "Pripravujeme to, intenzívne rokujeme s ministerstvami,“ povedala poslankyňa Sárközy. Mladé rodiny by si takto mohli výhodnejšie požičať až do sumy 15-tisíc eur. V hre zostali stále aj školské autobusy zadarmo. Opatrenie je zatiaľ v štádiu príprav. "Je to zložitejšie kvôli tomu, že tam musia byť zainteresované rôzne strany,“ povedala hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár. Rokovať podľa nej treba nielen s ministerstvami, ale aj so zástupcami krajov, samospráv aj samotných škôl.