Slnko si na nás posvieti do konca mesiaca

Končí sa týždeň, v ktorom sa nám pripomenulo leto. Po zhoršení počasia na konci septembra bolo v posledných dňoch na Slovensku opäť teplo. Teploty sa na viacerých miestach vyšplhali nad 25 a viac stupňov, čo sú vlastne letné hodnoty.

„Leto sa nám teplotami pripomenulo v utorok 9. októbra, keď bolo napríklad v Rimavskej Sobote 25,3 a v Dudinciach 25,2 stupňa. Streda bola teplotne ešte výraznejšia, v ten deň namerali v Michalovciach až 26,2 stupňa,“ pripomenul klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave Pavol Faško.

Aj vo štvrtok bolo podobné počasie a bol to tretí deň za sebou, keď boli na Slovensku zaznamenané letné hodnoty vzduchu. Od roku 2012 nebol na Slovensku október, v ktorom by boli tri dni po sebe zaznamenané letné teploty.

„Tento charakter počasia k nám priniesla mohutná tlaková výš, ktorá siaha od Škandinávie cez Pobaltie, Ukrajinu, západ Ruska až nad Čierne more. My sa nachádzame na jej západnom okraji. Teplé počasie a babie leto narúša iba vietor, ktorý sa vyskytuje najmä v západnej časti nášho územia,“ podotkol Faško.

Prvých desať októbrových dní boli na viacerých miestach Slovenska zaznamenané vysoké priemerné denné teploty. V Bratislave na Kolibe to bolo 13,5, v Košiciach 11,8 a v Rimavskej Sobote 11,1 stupňa. Za tridsaťročnú dekádu od roku 1981 do roku 2010 boli na týchto troch staniciach zaznamenané tieto priemerné celooktóbrové teploty: v Bratislave na Kolibe 10,3, v Košiciach 9,4 a v Rimavskej Sobote 9,2 stupňa Celzia.

„Aj druhá októbrová dekáda bude teplá a počasie sa pokazí až koncom mesiaca, preto možno už teraz predpokladať, že tento október by mal patriť k teplotne nadpriemerným,“ reaguje Faško. S aktuálnym počasím bude súvisieť aj výskyt nočných, ranných a niekde aj predpoludňajších hmiel. Víkend bude tiež teplotne ideálny. No na horách, napríklad v sedlách Nízkych Tatier treba počítať aj s vetrom. Teploty sa aj počas soboty a nedele budú približovať k hranici 25 stupňov, v ďalších dňoch budú podobné, no postupne treba počítať s ich miernym poklesom. Spôsobí to výskyt ranných hmiel a skracovanie dní, čo ovplyvňuje dĺžku slnečného svitu.