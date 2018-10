Kisku by podľa prieskumu chcela za premiéra iba približne tretina ľudí

Súčasného prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku by za predsedu vlády SR, po nasledujúcich parlamentných voľbách, chcelo iba približne 30 percent ľudí. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza.

Na prieskume sa zúčastnilo 1015 respondentov a odpovedali na otázku: Chceli alebo nechceli by ste, aby sa premiérom po nasledujúcich parlamentných voľbách stal Andrej Kiska? Určite áno alebo skôr áno povedalo 31,1 percenta respondentov. Za možnosť určite nie alebo skôr nie hlasovalo 61,6 ľudí. Nevedelo sa rozhodnúť 7,3 percenta respondentov. Takmer 22 percent opýtaných by Kisku skôr nechcelo vidieť ako predsedu vlády a až 39,9 percenta to nechce určite.

Najväčšiu podporu získal súčasný prezident v radoch voličov opozičných strán, najmenej u priaznivcov strany Mariána Kotlebu Ľudová strana Naše Slovensko a u voličov strany Smer. Prezident Andrej Kiska sa má vyjadriť k svojej politickej budúcnosti po novembrových komunálnych voľbách, pričom nevylúčil ani založenie novej politickej strany.