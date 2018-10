Inteligentné parkovanie pre ťažko zdravotne postihnutých dostalo zelenú

Občania s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) by to mali mať s hľadaním parkovacieho miesta o niečo jednoduchšie. Už čoskoro im má pomáhať systém inteligentného parkovania, ktorý pomocou mobilného telefónu vyhľadá a odnaviguje vodiča na najbližšie vyhradené parkovacie miesto.

Projekt eInklúzia prostredníctvom komplexného elektronického riešenia problematiky parkovania osôb s ŤZP bol odsúhlasený riadiacim výborom príslušného operačného programu 11. októbra. Pripravilo ho DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS).

Takéto parkovanie umožnia senzory, ktoré DEUS plánuje na parkovacích miestach pre občanov s ŤZP osadiť. Tie budú komunikovať s inteligentnými parkovacími preukazmi, ktoré by sa mali v rámci projektu zaviesť. Súčasné sa totiž veľmi často falšujú. Výsledkom bude, že ak na vyhradenom mieste pre občanov s ŤZP zaparkuje neoprávnená osoba, mestská polícia bude o tom okamžite vedieť. Mesto získa aj kvalitné dáta, vďaka ktorým bude môcť sieť vyhradených parkovacích miest optimalizovať.

„Už v budúcom roku by sa mala spustiť pilotná prevádzka tohto systému v troch vybraných obciach. Dúfame, že od mája 2020 by mohol byť plne odladený systém zavedený masovo, a to v približne 150 mestách a obciach. Ich záujem evidujeme už dnes,“ hovorí výkonný riaditeľ DEUS Adrián Belánik.

To, že inteligentné vyhľadávanie parkovacích miest cez mobilnú aplikáciu by mohlo pomôcť nielen občanom s ŤZP, ale aj mestám a obciam, potvrdil aj prieskum, ktorý DEUS uskutočnil medzi samotnými zdravotne postihnutými občanmi, starostami, primátormi i náčelníkmi mestských a obecných policajných zborov. „Do nášho projektu sme zapracovali návrhy napríklad od Organizácie muskulárnych dystrofikov, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, Slovenského zväzu telesne postihnutých a ďalších. Aj preto som presvedčený, že náš projekt pomôže ľuďom s ŤZP významne zvýšiť kvalitu ich života,“ dodal Belánik.

DEUS je záujmové združenie právnických osôb založené Ministerstvom financií SR a Združením miest a obcí Slovenska. Zo zakladajúcej listiny je hlavným predmetom činnosti DEUS podpora a propagovanie procesov informatizácie a elektronizácie vo verejnej správe, s dôrazom na územnú samosprávu a zabezpečovanie nevyhnutnej informačno-komunikačnej podpory pre územnú samosprávu.